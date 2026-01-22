Dos heridos tras una colisión por alcance de dos turismos en la LE-420 en Villarejo de Órbigo (León)

Publicado por Europa Press Leon Creado: Actualizado:

Dos personas de 19 y 52 años han resultado heridas como consecuencia de una colisión por alcance entre dos turismos registrada esta noche en la carretera LE-420 a la altura del término leonés de Villarejo de Órbigo, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 22.24 horas del miércoles 21 de enero en el kilómetro 11 de la carretera LE-420, en Villarejo de Órbigo, donde se produjo una colisión por alcance de dos turismos. Los alertantes informaron de que habían resultado heridas dos personas, una mujer de 19 años y otra de 52 años.

El 112 dio traslado del aviso a Guardia Civil de Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl que envió recursos para atender a las heridas.