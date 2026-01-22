Aprobados más de 800.000 euros para actuaciones de mejora y prevención de incendios forestales en León

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a un total de doce actuaciones, financiadas en su total con fondos europeos Next Generation, destinadas a actuaciones de mejora, restauración y protección de las masas forestales de Castilla y León, todo ello con una inversión total de 4.057.715 euros.

En conjunto, estas actuaciones se desarrollarán en montes de utilidad pública de las provincias de Ávila, Burgos, León, Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado recogido por Europa Press.

Las actuaciones, con un plazo de ejecución de seis meses, tienen como objetivo reforzar la gestión forestal sostenible, prevenir incendios, corregir procesos de decaimiento de las masas forestales y mejorar la resiliencia de los ecosistemas forestales frente al cambio climático, así como impulsar el empleo rural y el sector forestal.

Así, a la provincia de Ávila, se destina un total de 699.920 euros; a la recuperación y mejora de masas forestales en montes de utilidad pública en Villanueva de Ávila (249.926 euros), y 'Pinar de la Sierra', en el término municipal de Pedro Bernardo (449.994 euros), mediante tratamientos selvícolas orientados a frenar el decaimiento y mejorar la vitalidad de las masas.

En Burgos se destinan 633.999 euros a actuaciones de restauración de masas forestales en fases avanzadas de decaimiento en montes de utilidad pública en la comarca de Sedano (399.999 euros), así como a la restauración y protección frente a incendios de sistemas silvopastorales mediante la creación de áreas cortafuegos multifuncionales en montes de utilidad pública de las comarcas de Pradoluengo e Ibeas de Juarros (234.000 euros).

Para la provincia de León se autoriza un total de 854.969 euros, destinados a actuaciones de mejora de masas forestales, protección frente a incendios y mantenimiento de accesos en distintos montes.

En concreto se autoriza un importe de 449.975 euros para las comarcas forestales de Bembibre, Gradefes, León, La Robla, Astorga y Cistierna para actuaciones de mejora en masas forestales y protección de incendios, y 404.994 euros para mejora de masas forestales y mantenimiento de accesos en Riaño, Cistierna y La Robla.

En Salamanca se aprueba, asimismo, un importe total de 889.900 euros; 359.984 euros para la mejora de masas forestales y el fomento de la gestión forestal sostenible en montes de utilidad pública de las comarcas forestales de Béjar, La Alberca y Robleda, y 529.916 euros para la prevención y corrección del decaimiento en masas forestales de La Alberca y Robleda.

A la provincia de Soria se destinan 484.015 euros con dos actuaciones: 234.015 euros destinados a la mejora de masas forestales de montaña y a la prevención y lucha contra incendios forestales, y 249.999 euros para la reparación y mejora de pistas forestales en varios montes de utilidad pública de la provincia.

Finalmente, en Valladolid se invertirán 224.928 euros en la mejora de infraestructuras viarias forestales para facilitar la prevención y lucha contra incendios, mientras que en Zamora se autoriza una inversión de 269.984 euros en actuaciones de mejora de masas forestales y fomento de la gestión forestal sostenible en montes de las comarcas de Aliste y Tábara.