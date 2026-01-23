Un hombre queda atrapado en su coche tras un choque frontal con otro vehículo en Villadangos del Páramo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

A las 8.04 horas de este viernes, el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León recibió varias llamadas alertando de un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 321 de la carretera N-120, a su paso por Villadangos del Páramo (León).

Según los alertantes, se ha producido un choque frontal entre dos turismos. En uno de los vehículos ha quedado atrapado un hombre.

Inmediatamente se ha activado el dispositivo de emergencias: se ha dado aviso a la Guardia Civil de León, a los Bomberos de León y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos al lugar para atender la situación y proceder a la excarcelación del herido.

Por el momento no se han facilitado más detalles sobre el estado de los implicados ni sobre las posibles causas del siniestro. La vía podría verse afectada mientras duren las labores de rescate y limpieza.