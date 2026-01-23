La CHMS continúa trabajando en las zonas afectadas por los incendios de las provincias de León y Zamora

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), Organismo autónomo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, continua los trabajos de restauración hidrológico forestal de las zonas afectadas por la oleada de incendios del pasado verano en la parte castellanoleonesa de la demarcación.

Actualmente 10 brigadas trabajan en las 46.241 has. quemadas en la provincia de León y en las 5.620 has. de la provincia de Zamora.

Es importante recordar que , desde el inicio, se priorizaron las actuaciones urgentes de corrección y atenuación de los efectos desde tres perspectivas: afección a captaciones de abastecimiento, zonas con riesgo de inundación y zonas de especial protección (Reservas Hidrológicas de la CHMS, Red Natura 2000, y Reservas de la Biosfera, así como a tramos fluviales en los que habitan especies amenazadas o protegidas).

“En conjunto y por el momento, las actuaciones ejecutadas suponen un total de 4782 metros de albarradas de madera y piedra y 1.480 metros de fajinas, con las que se han protegido 17 captaciones de agua y 16 km de cauces” explicó Quiroga y añadió “estos trabajos han supuesto un notable esfuerzo para el personal adscrito a las brigadas de trabajo, debido a lo abrupto del terreno y a la falta de accesos”

Los trabajos ejecutados suponen una inversión cercana a los 185.000 euros.

“No podemos olvidar que estamos ante una nueva fase de los incendios y los trabajos se ejecutan, contra reloj, en las zonas en las que se redujo drásticamente la cubierta vegetal, hecho que favorece el flujo de líquidos y sólidos hacia los cauces, con el consiguiente efecto erosivo laminar y la degradación de los ecosistemas fluviales” concluyó el presidente