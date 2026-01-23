Embolsados 840 camiones en diferentes vías de la red principal en León, en fotos

Publicado por EP Creado: Actualizado:

Unos 840 camiones se encuentran embolsados en diferentes puntos de la provincia de León ante las inclemencias meteorológicas provocadas por la borrasca 'Ingrid', según informa la Subdelegación de León a través de sus canales de comunicación.

A lo largo de la mañana se han visto afectadas para la circulación de vehículos de alto tonelaje las vías A-6, la A-66, la N-630 y la CL-622. De esta forma, tal y como señala la Subdelegación, hay 465 camiones parados en varios puntos de la A-6; 125 en la A-66; un centenar en la N-630 y 150 en la CL-622.

La Subdelegación del Gobierno en León ha recordado que, por instrucción de la DGT, está restringida la circulación de vehículos de mercancías de más de 7,5 toneladas.

Asimismo, ha señalado que, como medida preventiva debido al temporal, la Subdelegación del Gobierno en León no concede autorizaciones para circular, tampoco para transporte de mercancía perecedera.