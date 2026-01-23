Un vehículo atropella a una menor de edad en Astorga

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.112 - Archivo

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha recibido un aviso por un nuevo atropello en la provincia de León.

En concreto, la alerta se ha dado a las 17.35 horas de la tarde de este viernes, cuando un turismo ha atropellado a una menor de 13 años en la avenida Ponferrada, a la altura del número 38, en Astorga.

La afectada se queja de dolor en la columna y el Sacyl ha movilizado una ambulancia para atenderla.

La Policía Nacional y la Policía Local de Astorga también se han personado en el lugar del accidente.