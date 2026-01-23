La nieve complica el tráfico en la provincia e impide la circulación de 840 camiones

Los transportistas retenidos en Astorga no ocultan su malestar por las, a su juicio, «excesivas», restricciones de la DGT.ramiro

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La primera gran nevada del año ha provocado importantes complicaciones en la red viaria de la provincia de León, donde un total de 840 camiones permanecen embolsados en distintos puntos como consecuencia del fuerte temporal de nieve y viento registrado desde la madrugada del viernes. Así lo informó la Subdelegación del Gobierno, que señaló que la situación, aunque compleja, evoluciona de forma favorable y podría mejorar a lo largo de las próximas horas.

La vía más afectada es la autovía del Noroeste (A-6), principal eje de comunicación entre la Meseta y Galicia, donde se concentran cerca de 590 vehículos de gran tonelaje detenidos en diferentes puntos kilométricos. A esta cifra se suman alrededor de un centenar de camiones en el kilómetro 149 de la N-630, que conecta León con Asturias, así como unos 150 vehículos más en el kilómetro 3 de la CL-622. Pese al elevado número de camiones retenidos, la Subdelegación del Gobierno indicó que la situación «está mejorando», aunque recordó que, por instrucción de la Dirección General de Tráfico (DGT), continúa restringida la circulación de vehículos de mercancías de más de 7,5 toneladas.

En este sentido, la Federación de Empresas de Transporte de Mercancías por Carretera de Castilla y León (Fetracal) ha reclamado a la Dirección General de Tráfico «mesura y coherencia» en la aplicación de las restricciones a la circulación en la Comunidad, al considerar que se están anunciando sin margen de reacción, con numerosos transportistas ya en ruta y sin posibilidad de regresar a zonas de carga, descarga o a sus domicilios. La organización denunció que desde primera hora del día está recibiendo quejas de conductores paralizados en carreteras donde aún no ha nevado y que permanecen limpias, pese a la prohibición de circular para los camiones.

Fetracal defendió la profesionalidad del sector y subrayó que los transportistas están acostumbrados a actuar con prudencia ante situaciones meteorológicas adversas. Su presidente, Óscar Baños, criticó la «falta de sensibilidad» de la DGT hacia un colectivo que conoce bien las carreteras y asume los embolsamientos cuando son necesarios, pero que se ve perjudicado por decisiones que, a su juicio, bloquean Castilla y León por carretera e impiden a muchos conductores regresar a sus hogares, afectando directamente a su conciliación familiar.

El temporal sorprendió durante la madrugada del viernes a toda la comarca del Bierzo, donde la nieve llegó a cuajar incluso en vehículos estacionados al aire libre en la ciudad de Ponferrada. También se registraron precipitaciones en forma de nieve en municipios situados a menor altitud, como Carracedelo o Toral de los Vados, un fenómeno poco habitual que evidencia la intensidad del episodio.

Las zonas más afectadas fueron las áreas de montaña. En la localidad de Tejeira, perteneciente al municipio de Villafranca del Bierzo, el pedáneo Ramón Abella explicó que la nieve alcanzó unos siete centímetros de espesor, dejando carreteras en condiciones peligrosas. A esta situación se suma el mal estado del firme y los problemas persistentes con la cobertura de telefonía móvil. No obstante, aseguró que no se han registrado incidencias graves ni ha sido necesaria la evacuación de personas mayores por motivos sanitarios.

Una intensa nevada también cubrió las montañas del Morredero, en el municipio de Ponferrada, donde el manto blanco ha ocultado el terreno ennegrecido por los incendios del pasado verano. Además, los tradicionales neveros de la zona se han vuelto a llenar, lo que supone una importante reserva de agua de cara a los meses de primavera y verano.

El paisaje invernal se extendió igualmente por las montañas de Noceda del Bierzo, Páramo del Sil, Fabero, los Ancares —especialmente la zona de Candín— y Palacios del Sil, así como por numerosos pueblos del Bierzo Oeste, entre ellos Balboa, Vega de Valcarce, Barjas y Corullón, además de varias pedanías de Villafranca del Bierzo. En el Bierzo Alto, localidades de los municipios de Torre del Bierzo, Bembibre, Folgoso, Igüeña y Noceda también amanecieron cubiertas por una notable capa de nieve.

Los principales problemas se concentraron en las carreteras. Muchos vecinos optaron por permanecer en sus domicilios y aplazar desplazamientos no esenciales, mientras que los transportistas fueron los más perjudicados. Numerosos camiones articulados tuvieron que abandonar la A-6 ante las dificultades registradas en puntos conflictivos como el puerto del Manzanal y la zona de Piedrafita.

En la montaña oriental, la nieve se concentró en áreas como Cistierna y Boñar, aunque en este caso no se registraron incidencias destacables. Aunque la jornada comenzó con calzadas nevadas, a mediodía las carreteras se encontraban ya limpias y transitables.

La comarca de Laciana y zonas aledañas también amanecieron cubiertas por un manto blanco. La nieve persistió hasta pasado el mediodía, aunque la circulación se mantuvo sin grandes dificultades. Durante la jornada se produjo un único incidente reseñable, cuando un turismo sufrió una salida de vía en el kilómetro 11 de la CL-626, con resultado de un herido leve, un varón de 60 años.

La Junta de Castilla y León mantiene activada la alerta en las nueve provincias de la comunidad desde las 22.00 horas del jueves, ante los efectos de esta nueva borrasca, que ha dejado precipitaciones en forma de nieve a partir de cotas muy bajas, en torno a los 700 metros. Hasta las 16.30 horas de este viernes no se habían registrado daños personales de gravedad ni incidencias relevantes, ni tampoco afecciones a los servicios básicos.

El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil ha gestionado un total de 59 incidencias, la mayoría relacionadas con carreteras y solicitudes de quitanieves o sal. De ellas, 31 se registraron en la provincia de León, seguida de Zamora (14), Ávila (5), Palencia (4), Valladolid (2) y Burgos (1).

Estado de las carreteras

A primera hora de la tarde permanecían cerrados por nieve cuatro tramos de la red viaria autonómica en las provincias de León y Zamora, así como once tramos con restricción al tráfico pesado, diez de ellos en León y uno en Ávila. En todas las provincias, salvo Valladolid, existe al menos un tramo de carretera condicionado por la nieve, por lo que se recomienda extremar la precaución.

Además, el hielo dificulta la circulación en varios puntos, especialmente en Salamanca, donde se mantienen dos tramos cerrados, y en Ávila, Palencia y Soria. En total, existen 122 tramos con circulación condicionada y 37 carreteras con uso obligatorio de cadenas en la red autonómica.

La Junta recuerda que toda la información actualizada sobre el estado de las vías está disponible en la página web de la Dirección General de Carreteras, en permanente coordinación con la Dirección General de Tráfico, y recomienda evitar desplazamientos innecesarios mientras persistan las condiciones adversas.