La nieve impide ir a clase a unos mil estudiantes en la provincia

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Cerca de mil estudiantes de la provincia de León, concretamente de zonas de Villablino, Riello, Carrizo, Pola de Gordón, Vega de Espinareda, Páramo del Sil y Bembibre, no pudieron este viernes acudir a sus centros escolares como consecuencia de las inclemencias meteorológicas causadas por la borrasca «Ingrid».

Así lo confirmó el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, tras la celebración de una reunión telemática de seguimiento de vialidad invernal a la que acudieron representantes de la Subdelegación del Gobierno en León, Diputación leonesa, Consejo Comarcal del Bierzo, el Ayuntamiento de León y el de Ponferrada y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como con distintos responsables técnicos con el objetivo de valorar la situación de las carreteras.

Aseguró que la situación ha «mejorado» a lo largo de la mañana, en la que «no ha habido graves incidencias» y en la que los ayuntamientos trabajaron para »facilitar» el acceso a los centros de salud y a los centros hospitalarios.

De igual forma, se trabajó en la limpieza de la de las diferentes redes de carreteras, tanto la red principal como la red autonómica y las redes provinciales y locales, «con toda la maquinaria de cada una de las poblaciones». Gracias a ese trabajo, a pesar de que en las primeras horas de la jornada ha habido problemas de de tráfico, fueron solucionados a lo largo de la mañana.

Además, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha publicado el Boletín de Peligro de Aludes (BPA) para el Parque Nacional de los Picos de Europa, con validez para este fin de semana, en el que se advierte de una evolución desfavorable del manto nivoso y de un aumento progresivo del riesgo de aludes, que alcanzará el nivel notable (3 sobre 5) el domingo. La innivación comienza entre los 1.500 y 1.700 metros, con espesores muy irregulares que oscilan entre 70 y 140 centímetros a 1.900 metros de altitud.