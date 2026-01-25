Apaycachana defiende que su planta de biogás en Cistierna tiene evaluación ambiental

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cistierna acordó en el último pleno municipal con los votos de todos los grupos UPL, PSOE y PP establecer un conjunto de medidas de control y seguimiento sobre la implantación de plantas de biogás en el municipio. Medidas que, según se indican desde la empresa Apaycachana, «el actual proyecto de planta de biometano de Apaycachana proyectado en Vidanes ya cumple de forma taxativa y directa». Además, señala que «frente a las interpretaciones trasladadas por un grupo de vecinos, hay que recordar que nuestro proyecto ya ha obtenido la evaluación ambiental favorable, por parte de la Administración y las autoridades competentes, y cuenta de manera favorable con todos los demás informes técnicos requeridos, y esto es debido a la calidad y seguridad que representa nuestro proyecto».

Apaycachana desea aclarar también algunos aspectos relevantes sobre la naturaleza del proyecto: la planta de biometano proyectada en Vidanes es una infraestructura dimensionada como mejora técnica de la actual planta de compostaje, basada en la valorización de residuos orgánicos ya disponibles, principalmente estiércoles y restos orgánicos ya tratados en las instalaciones, en línea con los principios de la economía circular promovidos a nivel europeo, nacional y autonómico.

Desde el punto de vista ambiental y tecnológico, el proyecto supone una modernización sustancial de una actividad que la compañía desarrolla desde hace más de diez años, incorporando la mejor tecnología disponible para la captura y control de gases, la reducción de emisiones y la protección de suelos y acuíferos. Frente a procesos tradicionales, el nuevo diseño se basa en digestores totalmente herméticos y estancos, con sistemas avanzados de control de olores como biofiltros de última generación, lo que representa una mejora objetiva.

La compañía subraya que el control de olores y la seguridad son ya una realidad integrada en el diseño tecnológico del proyecto, que supone una modernización de la actividad que se lleva realizando con éxito más de 10 años. Además, Apaycachana reitera su disposición a facilitar la labor de seguimiento municipal, siempre bajo criterios de rigor técnico, para demostrar la solvencia del proyecto. Sobre la gestión logística «desmentimos rotundamente el incremento de tráfico pesado. La planta gestionará el mismo volumen de residuos que en la actualidad, un hecho técnico irrefutable ya comunicado a la Alcaldía». Para Apaycachana este debate debe abordarse desde el rigor técnico, la información contrastada y el interés general, evitando interpretaciones simplificadas o afirmaciones que no se corresponden con la realidad del proyecto.

La compañía reitera su plena disposición a colaborar con el Ayuntamiento, los distintos grupos políticos y los vecinos, facilitando información objetiva, documentación técnica y cuantas aclaraciones sean necesarias. «Desde esta premisa, la compañía mantiene una mano tendida al diálogo y a la colaboración institucional, convencida de que solo desde el conocimiento compartido es posible avanzar hacia soluciones que compatibilicen actividad económica, empleo o protección ambiental».