León recorta casi un 8% la siembra de cereal ante la falta de rentabilidad

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

Los cerealistas de Castilla y León recortan siembras para la cosecha de 2026, en un ambiente de pesimismo por los elevados costes de producción y unos precios que no permiten rentabilidad, a lo que se suman los nubarrones negros sobre el futuro ante una reforma de la PAC con severos recortes y el acuerdo comercial con Mercorur, que les ha llevado a tomar las calles.

Las primeras estimaciones del Ministerio de Agricultura sobre las siembras de invierno de trigo, cebada, centeno y avena apuntan a una bajada del número de hectáreas del 4,6 por ciento, desde 1.771.374 de 2025 a 1.690.691 para el año que viene, es decir, 80.683 menos. «Y se quedan cortos», apuntan desde las organizaciones profesionales agrarias.

En concreto, el Ministerio estima que las siembras de trigo ascienden a 824.721 hectáreas, con una merma del 5,4 por ciento; las de cebada alcanzan las 689.499 hectáreas, un 3,3 por ciento por debajo del dato de 2025; las de avena se sitúan en 105.897, un 7,8 por ciento menos, y las de centeno, en 70.575, con una merma del 1,6 por ciento.

Por provincias, las siembra solo habría aumentado ligerísimamente en Segovia (168.700 hectáreas), un 1,9 por ciento, y se habría reducido en el resto, en Soria (168.700), un 14,2 por ciento; en Palencia (255.386), un ocho por ciento; en León (90.025), un 7,8 por ciento; en Salamanca (113.2359, un 6,3 por ciento; en burgos (344.440), un 4,9 por ciento; en Valladolid (307.260), un 0,2 por ciento; y en Ávila (94.040), un 0,1 por ciento. En Zamora, con 158.860 hectáreas, el dato algo inferior, a las 158.930 de 2025.

El presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, y los coordinadores de la Alianza UPA-COAG, Lorenzo Rivera, y de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palacín, apuntan a la falta de rentabilidad como la principal causa de la merma de las siembras de cereal de invierno en la Comunidad, en un contexto de elevadísimos costes de producción, sobre todo por los fertilizantes, con bajos precios, inferiores a los 200 euros por tonelada.

Asimismo, constatan un escenario de enorme incertidumbre oscurecido por los nubarrones que se ciernen sobre el sector ante la reforma de la PAC y el acuerdo comercio de la UE con los países de Mercosur. Exigen los representantes agrarios un control de las importaciones, para que cumplan las mismas exigencias que impone la UE a sus agricultores, incluso que se aplique la cláusula de salvaguarda, el mecanismo de defensa comercial de la UE.

Falta de beneficios

El presidente de Asaja en Castilla y León asegura que «se ha producido un descenso de forma importante en las siembras de cereal en Castilla y León», lo que han podido constatar en los datos de contratación de seguros, que se reducen en estos cultivos, y aumentan en el girasol, aunque solo se sabrá «a ciencia cierta» cuando se conozcan los datos de declaraciones de la PAC.

Dujo sentencia que «la explicación es clara, la falta de rentabilidad del cultivo». En este sentido, recuerda que el año pasado sembraron un poco más y fue «muy bueno», pero lo cierto es que «a la hora de hacer las cuentas apenas salió rentabilidad», y «lo lógico es que no vengan dos años seguidos tan buenos». Así, el agricultor «viendo los gastos que tiene, lo que ha hecho es sembrar menos» y dejar más superficie para otos cultivos forrajeros, oleaginosas o barbecho». «La única explicación es la falta de rentabilidad del cereal. Como no es rentable, no sembramos», insiste.

El líder agrario pone sobre la mesa el enorme encarecimiento de los fertilizantes, que están a más del doble de precio que en 2021, algo que «es impagable» cuando los precios del cereal se han reducido desde ese año. En este sentido, reprocha que los precios los ponen los mercados internacionales, porque en España no se produce lo suficiente, y el del cereal, «los puertos», donde llegan «masivas importaciones de Ucrania» a bajos precios. «Estamos pagando la guerra», agrega. Asevera que la puntilla puede llegar de Mercosur, no solo al cereal sino al vacuno, al azúcar o la apicultura. «Las noticias no son buena y van todas a peor y por eso las opas estamos en la calle».