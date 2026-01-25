La UPL refuerza su presencia en la zona sur para coordinar demandas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La UPL continúa reforzando su presencia en la zona sur de la provincia de León con una visita de trabajo en la que participaron la secretaria general del partido, Alicia Gallego, y el secretario de organización y vicepresidente primero de la Diputación, Roberto Aller, junto a alcaldes, concejales y representantes municipales de la Ardón, Valdevimbre y Valencia de Don Juan.

El encuentro tuvo como objetivo conocer de primera mano las necesidades generales del territorio, mantener un contacto directo y permanente con los representantes locales y avanzar en la coordinación de peticiones y objetivos comunes que permitan dar respuestas reales a los problemas de los vecinos. Desde UPL se subraya la importancia de este tipo de reuniones para unificar prioridades y trabajar de manera planificada en función de las demandas trasladadas desde el propio territorio.

Durante la visita se abordaron distintas cuestiones relacionadas con infraestructuras, estado de las carreteras, medio rural, servicios públicos, sanidad o educación, poniendo en valor las actuaciones ya impulsadas desde la Diputación de León, gracias a la gestión de UPL, así como aquellas reivindicaciones que siguen pendientes por la falta de compromiso de otras administraciones, especialmente de la Junta.

Desde UPL se destacó que muchas de las mejoras en la provincia son fruto de una gestión cercana, eficaz y centrada en las necesidades reales del medio rural, frente a años de abandono y promesas incumplidas. El partido reafirmó su compromiso de seguir defendiendo inversiones útiles.