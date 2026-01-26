Los seguros agrarios en León mantienen su fortaleza con más de 460 M€ protegidos

El sistema de seguros agrarios gestionado por Agroseguro en la provincia de León ha cerrado el ejercicio 2025 con cifras «estables y claramente positivas», según explica esta entidad, confirmando la consolidación del aseguramiento como "una herramienta clave para agricultores y ganaderos frente a los riesgos climáticos y productivos».

Al igual que en 2024, el número de pólizas volvió a situarse por encima de las 10.000, alcanzando en concreto las 10.151 pólizas, un dato que refleja la elevada implantación del seguro agrario en el sector primario leonés y que se mantiene en línea con la evolución general del sistema a nivel nacional.

El capital asegurado creció ligeramente, pasando de 459 millones de euros en 2024 a 460 millones en 2025, una estabilidad que cobra especial valor en un contexto de incertidumbre climática, encarecimiento de costes y ajustes en algunas producciones, tanto en León como en el conjunto de España.

Por producciones, los cultivos herbáceos continúan siendo la principal línea de aseguramiento en la provincia, con 245 millones de euros de capital asegurado, aunque registran un ligero descenso respecto a los 256 millones del ejercicio anterior. A pesar de ello, la producción asegurada aumentó, alcanzando 1,023 millones de toneladas, casi un 1% más, lo que evidencia un mayor volumen protegido con un menor valor unitario.

Este comportamiento se explica por la evolución de la campaña, según exlican fuentes de Agroseguro.» El cierre del ejercicio anterior fue muy positivo, con abundantes precipitaciones y buenas expectativas, lo que impulsó la contratación de los módulos primaverales, especialmente aquellos que incluyen protección frente al pedrisco, una tendencia que también se ha observado a nivel nacional», concreta José Bernardo Rodríguez, el director territorial de Agroseguro en la zona Noroeste.

Por el contrario, durante el otoño se produjo un ligero descenso en la contratación, motivado por el retraso de las siembras a causa de la inestabilidad climática. «Tras varias semanas sin lluvias que impidieron, por ejemplo, la siembra de colza, las precipitaciones se concentraron de forma casi continuada, lo que ha provocado que parte del aseguramiento previsto para otoño se traslade a la próxima primavera, una circunstancia común en amplias zonas del país», expica. Uno de los aspectos más destacados del ejercicio 2025 es el notable avance del aseguramiento ganadero en León, que pasa de 140 a 163 millones de euros de capital asegurado. Este crecimiento se acompaña de un aumento significativo del volumen protegido, con 11,7 millones de animales asegurados, lo que supone un incremento del 15% respecto al año anterior. «Esta evolución refuerza una tendencia que también se observa a nivel nacional, donde los seguros pecuarios están ganando peso de forma sostenida, impulsados por la preocupación del sector ante los riesgos sanitarios, la volatilidad de los mercados y la necesidad de garantizar la viabilidad económica de las explotaciones», asegura Bernardo. En el caso de León, los seguros pecuarios pasan de representar el 45% al 50% de la facturación total, consolidándose como uno de los pilares del sistema de seguros agrarios en la provincia. El resto de las líneas de aseguramiento mantiene niveles muy similares a los de ejercicios anteriores, con las variaciones habituales propias de cada campaña. Los frutales alcanzan los 9 millones de euros de capital asegurado, mientras que hortalizas, cultivos forrajeros y forestales se sitúan en torno a los 5 millones de euros cada uno, en línea con la media nacional. Por el contrario, en los cultivos industriales no textiles destaca el fuerte retroceso de la remolacha, con un descenso cercano al 44%, consecuencia directa de la drástica reducción de la superficie cultivada, un fenómeno que también afecta a otras zonas productoras del país. En total, la superficie asegurada en León se sitúa en 146.856 hectáreas, lo que supone un 9% menos que en 2024. Esta reducción se debe casi en su totalidad al menor aseguramiento de los cultivos herbáceos, condicionado por los retrasos en las siembras y la evolución irregular del clima. Aun así, el balance global confirma que la provincia de León mantiene un elevado nivel de aseguramiento, con una estructura muy similar a la del conjunto nacional, caracterizada por la estabilidad en pólizas y capital, crecimiento del seguro ganadero y ajustes puntuales en función de la climatología y las decisiones propias de siembra.