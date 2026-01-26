El Canal Alto de Villares digitaliza sus regadíos para ganar eficiencia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Comunidad de Regantes del Canal Alto de Villares, en la provincia de León, empezó ya a instalar los primeros dispositivos incluidos en las soluciones digitales innovadoras financiadas a través de las ayudas de la primera convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva de proyectos para la digitalización de comunidades de usuarios de agua para regadío en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Perte Digitalización del Ciclo del Agua) para mejorar la eficiencia del riego con el respaldo de fondos europeos Next Generation.

Estas ayudas tienen como ojbetivo subvencionar aquellos proyectos que contribuyan al desarrollo de estrategias de modernización que permitan transitar hacia una agricultura más inteligente, precisa y sostenible que optimice los procesos de producción, colaborando en la puesta en marcha de la «Agricultura 4.0», de forma que se minimicen los impactos de la agricultura sobre el medio hídrico y sobre el ciclo hidrológico en general, mejorando los procesos naturales asociados al ciclo hidrológico y la regeneración de los suelos y de las masas de agua.

El objetivo de la Comunidad de Regantes del Canal Alto de Villares es contribuir a mejorar el conocimiento del uso del agua, para mejorar la eficiencia de su uso y minimizar el impacto del cambio climático, y ayudar en la transparencia en la gestión del agua y de la información disponible para las administraciones y usuarios y contribuir así a concienciar a la población y a los usuarios del agua del uso responsable y sostenible de la misma, y fortalecer y desarrollar las capacidades de las entidades gestorías del ciclo integral del agua.

El fin de estas ayudas también pretende contribuir al cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos en la planificación hidrológica, evitar la contaminación de las aguas, cumplir con los caudales ecológicos y en general, aportar su grano de arena al impulso a la gestión del dominio público hidráulico y la protección de las aguas.

A ello se suma conseguir generar empleo de alta cualificación técnica, invirtiendo en innovación y tecnología, y mejorar la eficacia y la eficiencia en la gestión del agua disponible mediante el trabajo con información en tiempo real y datos históricos son otras de las metas, así como fomentar la independencia de las comunidades de regantes frente a softwares cerrados, generando una plataforma que nos permita la toma de decisiones mediante el uso de datos provenientes de diferentes fuentes, que serán guardados en un almacén de datos general, que genere independencia de dichos softwares y trabajando con aplicaciones de código abierto, asegurando la perdurabilidad de la inversión del Perte y de la comunidad de regantes en el futuro.

La Comunidad de Regantes del Canal Alto de Villares tiene 2.400 hectáreas de superficie total en las que se cultiva principalmente maíz y en menor medida cereal de invierno, patata y remolacha y la subvención está destinada a la creación de una web, canal de denuncias, tramitación electrónica y redes sociales.

Además, establece la implantación de visor de mapas GIS, sondas de humedad, sistema de monitorización de calidad y volumen de agua de los retornos de regadío a cauces superficiales, sistemas de soporte a la decisión, sistemas de monitorización complementarios a los cultivos, sistemas de meteorología y estudios de eficiencia energética.

La aplicación de estas soluciones para la Comunidad de Regantes del Canal Alto de Villares supone una inversión total que asciende a los 474.487,46 euros de la primera convocatoria del Perte de Digitalización del Ciclo del Agua para mejorar la eficacia de los riegos, así como la sostenibilidad ambiental y la reducción del gasto energético mediante el uso eficaz y responsable del agua.