Valdavido recupera el antiguo Camino Viejo a Truchillas como vía histórica

El antiguo Camino Viejo de Valdavido a Truchillas, una vía tradicional, que durante siglos comunicó ambas localidades del noroeste leonés, ha vuelto a ser transitable tras los trabajos de recuperación realizados en el marco del Proyecto Fantástico Bosque de Valdavido, una iniciativa centrada en la puesta en valor del patrimonio natural y rural del entorno.

El sendero, cuyo tramo inicial a la salida de Valdavido llevaba décadas intransitable por el abandono y el avance de la vegetación, se abre ahora de nuevo a vecinos y visitantes interesados en conocer los caminos históricos, el paisaje tradicional y las formas de vida vinculadas al medio rural.

La actuación ha permitido recuperar un itinerario que formaba parte de la red de comunicaciones tradicionales entre pueblos de la zona y que, además de su función práctica, conserva un notable valor etnográfico y paisajístico.

El camino discurre entre antiguos muros de piedra, restos de fincas de cultivo y masas de brezo, testigos del uso agrícola y ganadero que marcó durante generaciones este territorio.

El recorrido arranca en Valdavido y, en su primer tramo, presenta un carácter exigente.

Se trata de una senda estrecha que avanza entre muros que delimitaban parcelas hoy abandonadas y entre vegetación densa, lo que requiere una cierta preparación física y precaución por parte de quienes se animen a recorrerlo.

Desde el proyecto recomiendan tener en cuenta esta dificultad inicial antes de iniciar la ruta.

Uno de los primeros puntos destacados del itinerario es el entorno del puente de Valleprao, situado en torno a los 1.127 metros de altitud.

Más adelante, el camino alcanza una zona donde se bifurca hacia Llamaespineiro o hacia los antiguos colmenales, optando en este caso por la segunda alternativa para, pocos metros después, desviarse a la izquierda y retomar el trazado original del Camino Viejo a Truchillas.

En esta primera etapa, el sendero permite identificar claramente los restos de los muros de piedra que separaban antiguas fincas de cultivo, un elemento característico del paisaje rural de la zona. A medida que se gana altura, la senda se vuelve más cerrada y discurre entre espesas masas de vegetación, reflejo del proceso de naturalización que ha vivido el camino tras años de desuso.

La ruta mejora notablemente una vez alcanzado el camino de subida al castillo de Peña Ramiro, situado en torno a los 1.224 metros de altitud. A partir de este punto, el trazado es más ancho y cómodo, facilitando la marcha y ofreciendo nuevas perspectivas del entorno.

Desde el camino del castillo, el itinerario continúa hasta un cruce situado a unos 1.245 metros de altitud, desde donde se toma el desvío a mano izquierda que desciende directamente hasta la carretera de acceso al pueblo de Truchillas, completando así la conexión histórica entre ambas localidades.

La recuperación del Camino Viejo se enmarca en los objetivos del Proyecto Fantástico Bosque de Valdavido, que apuesta por la conservación activa del territorio, la recuperación de infraestructuras tradicionales y la promoción de un turismo respetuoso vinculado al conocimiento del medio rural.

Con esta actuación, Valdavido suma un nuevo recurso para el disfrute del entorno y la divulgación de su patrimonio, al tiempo que recupera una parte de su memoria colectiva ligada a los caminos que durante siglos articularon la vida cotidiana entre los pueblos de la comarca.