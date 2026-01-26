El PSOE compromete en Sahagún “recursos suficientes” para que la educación pública “sea una opción de calidad”

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Partido Socialista ha mantenido una reunión durante la tarde de este lunes en Sahagún con personal del Instituto de Educación Secundaria (IES) Fernando de Castro, miembros de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) y representantes del alumnado, en la que ha escuchado y recogido sus reivindicaciones. En el encuentro han participado, entre otros, Nuria Rubio y Benjamín Fernández, candidatos a las Cortes de Castilla y León por la provincia, que han subrayado que “ante la evidente falta de voluntad del Partido Popular”, el PSOE se compromete a dotar a los centros educativos de los recursos suficientes “para que la educación pública sea una opción de calidad”. Según especifican, esta es la realidad de muchos centros educativos en la provincia de León, en los que el abandono es absoluto, y Sahagún es un ejemplo más.

Esta reunión ha tenido lugar tras la acción reivindicativa que se celebró el pasado jueves por parte de los alumnos del centro con el objetivo de dar visibilidad a las carencias que afectan a su día a día académico. En ella, al igual que en este encuentro, se pusieron de manifiesto diferentes problemas, como “fallos recurrentes” en el sistema de calefacción o en el aislamiento térmico que dificultan el desarrollo normal de las clases durante los meses más fríos del año, el “deterioro de zonas comunes” o la “necesidad de renovar el material”, apuntando como responsable al PP en la Junta de Castilla y León y exigiéndole “actuaciones de fondo y no medidas provisionales”.

Desde el PSOE han mostrado su “apoyo total” hacia estas demandas asegurando, al mismo tiempo, que “ante un gobierno del Partido Popular instalado en la autocomplacencia en materia educativa”, el Partido Socialista de Castilla y León “propone seguir avanzando ante los retos a los que se enfrenta el sistema” y apostando por los principios de “equidad, calidad, excelencia e igualdad de oportunidades”. Todo ello con el objetivo de “ofrecer el mejor servicio y no dejar a nadie atrás”.

Los socialistas también han hecho hincapié en que, además de ser conscientes de la necesidad de que los centros educativos cuenten con los recursos suficientes para desarrollar su labor con eficacia, hay otras medidas que redundarán en una mejora en la enseñanza de la educación secundaria y que el PSOE pretende poner en marcha. Entre ellas está el implementar acciones dirigidas a reducir el abandono educativo temprano “mediante la inclusión de refuerzo educativo en las aulas en horario lectivo y programas de segunda oportunidad que permitan recoger a al alumnado en riesgo de abandono y dirigirlo de nuevo al sistema educativo”.

Del mismo modo, han asegurado que también se pondrá el foco en el “ámbito de la salud mental, coordinando y ampliando los servicios sanitarios y sociales existentes e incorporando psicólogos”. Además, se pretende incluir en la educación secundaria “programas de alfabetización digital enfocados a distinguir fuentes de información fiables en una estrategia por una digitalización responsable”.