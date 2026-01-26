Planas defiende una PAC sin recortes y muestra respeto a las movilizaciones

Publicado por Agencias Bruselas Creado: Actualizado:

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido este lunes que el Gobierno de España afronta la negociación de la próxima Política Agrícola Común (PAC) con el objetivo de mantener los fondos destinados al sector y alineado con agricultores, cooperativas y comunidades autónomas, en un contexto marcado por las movilizaciones del campo previstas esta semana, ante las que ha mostrado «respeto».

El titular de agricultura ha situado este asunto como el principal debate que afrontará el sector primario en los próximos meses y ha subrayado que España acudirá a Bruselas con una posición compartida con el conjunto del campo, centrada en preservar una PAC con recursos suficientes y evitar que se trasladen a los Estados miembro aspectos que hasta ahora han sido comunitarios.

En declaraciones previas a la reunión de ministros de Agricultura y Pesca de la UE en Bruselas, Planas ha advertido de que esta negociación será, a su juicio, «lo más importante que va a ocurrir este año», al estar previstos varios Consejos Europeos en los que se abordará el futuro marco financiero y, con él, el presupuesto destinado al sector.

Sus palabras llegan en medio de una nueva oleada de protestas convocadas por Asaja, Coag y UPA desde este lunes y hasta el 30 de enero, con ‘tractoradas’ en distintos puntos del país para denunciar el recorte en el futuro presupuesto agrario y el impacto del acuerdos comercial con los países del Mercosur.

Sobre estas movilizaciones, Planas ha reiterado su «pleno respeto» a las organizaciones convocantes y ha recordado que los ciudadanos pueden expresarse «de forma libre y democrática», dentro del respeto a la ley.