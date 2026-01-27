Diario de León

La Junta ordena levantar el acotadomiento de los montes afectados por los incendios

Asaja urge a que la medida se haga efectiva antes del 1 de febrero para tranmitar la PAC

Barniedo de la Reina fue uno de los municipios cuyos pastos se vieron más afectados por los incendios del verano.

Barniedo de la Reina fue uno de los municipios cuyos pastos se vieron más afectados por los incendios del verano.ángelopez

La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal ya ha dado la orden para el levantamiento del acotado de los montes que se vieron afectados por los incendios forestales que arrasaron la provincia el pasado verano. Tras dictarse dicha orden, «se están estudiando las condiciones del levantamiento en León en función del estado del terreno, la pendiente y la altitud», según explicaron fuentes de la Junta de Castilla y León.

El secretario general de Asaja en Castilla y León, José Antonio Turrado, señaló que están «relativamente tranquilos» porque existe un compromiso reiterado del presidente de la Junta de Castilla y León, «diciendo que esto se va a arreglar y que no va a ser un problema». Recordó además que «la palabra que ha dado el presidente fue en el Consejo Regional Agrario y en las reuniones oficiales que tuvimos en el momento más álgido de los incendios». No obstante, Turrado reconoce que «estamos urgiendo a que se arregle», ya que, de no darse una solución, los ganaderos no pueden aprovechar los pastos ni tampoco declarar en la Política Agraria Común (PAC), «dos cuestiones importantes para el ganadero», sentenció el secretario general.

Asimismo, explicó que desde Asaja quieren que este compromiso quede plasmado en alguna resolución, orden o documento oficial, ya que «estas cosas nos gustaría que quedaran solucionadas antes de que se constituya el nuevo Gobierno», teniendo en cuenta que en el mes de marzo habrá elecciones en Castilla y León.

Los plazos son importantes para Turrado, y la fecha que desde Asaja plantean a la Junta para levantar la medida es el próximo 1 de febrero, coincidiendo con el inicio del periodo de tramitación de la PAC.

Para finalizar, el secretario general señalaba que «nuestra obligación es resolverlo a las decenas de ganaderos que sean», si bien reconoció que no conocen el número exacto de explotaciones afectadas. Recordó que en muchos casos se quemó toda la superficie que aprovechaban los ganaderos, ya que ha habido pueblos donde prácticamente ardió todo, como Barniedo de la Reina. «No es que te afectara un 10, un 20 o un 30 por ciento, sino que hay ganaderos a los que les ha afectado al 100 % de su superficie».

En este contexto, la ganadería extensiva siempre se ha considerado como la herramienta más eficaz de prevención de incendios. La organización agraria defiende que el pastoreo reduce la carga vegetal, rompe la continuidad del combustible y mantiene el territorio abierto y limpio. Sin embargo, lejos de ser reconocidos como aliados, los ganaderos son víctimas de normativas «absurdas» que les prohíben los usos y costumbres tradicionales, les impiden acceder a zonas de monte y les imponen «todo tipo de trabas burocráticas», denuncian.

El peor año de incendios en las últimas tres décadas, con 354.793 hectáreas calcinadas

Los incendios forestales quemaron 354.793,50 hectáreas (ha) en España desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025, según el avance informativo de incendios forestales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). Se trata de la peor cifra de las últimas tres décadas. Para encontrar un año donde se hayan quemado más hectáreas en España hay que remontarse a 1994, cuando ardieron un total de 437.602,50 ha.El avance informativo, elaborado con datos provisionales proporcionados por las comunidades autónomas (CCAA), revela que se han quemado 7,1 veces más hectáreas que en 2024 (cuando se quemaron 49.763,80 ha) y 3,3 veces más que la media de los últimos diez años (que tienen un promedio de 105.614,00 ha quemadas). Al margen de 2025, los únicos años de la última década en los que han ardido más de 100.000 ha han sido 2022 (270.289,28 ha quemadas), 2017 (183.498,68 ha quemadas) y 2015 (109.782,85 ha quemadas).En total, en 2025 se han producido 8.189 siniestros. De ellos, 5.590 han sido conatos, es decir, han afectado a menos de una hectárea. Por el contrario, 63 han llegado a ser grandes incendios forestales, en los que se queman más de 500 ha. En comparación, se han registrado menos siniestros que la media de la última década (con un promedio de 9.171 por año), pero casi el triple de grandes incendios forestales (que han tenido una media de 24 al año).La mayor parte de los siniestros se han registrado en el noroeste (39,61%), seguido de las comunidades interiores (37,79%), el Mediterráneo (22,05%) y Canarias (0,54%). Esto coincide con los porcentajes de superficie arbolada, cuya masa se ha localizado en el noroeste (75,64%).A su vez, es similar a las cifras de superficie forestal afectada, que se ha registrado en su gran mayoría en el noroeste (71,01%), seguida de las comunidades interiores (25,51%), el Mediterráneo (3,45%) y Canarias (0,03%). Además, se han quemado 185.220,55 ha de matorral y monte abierto; 103.105,85 ha de superficie arbolada y 66.467,10 ha de pastos y dehesas.
