La Junta ordena levantar el acotadomiento de los montes afectados por los incendios

La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal ya ha dado la orden para el levantamiento del acotado de los montes que se vieron afectados por los incendios forestales que arrasaron la provincia el pasado verano. Tras dictarse dicha orden, «se están estudiando las condiciones del levantamiento en León en función del estado del terreno, la pendiente y la altitud», según explicaron fuentes de la Junta de Castilla y León.

El secretario general de Asaja en Castilla y León, José Antonio Turrado, señaló que están «relativamente tranquilos» porque existe un compromiso reiterado del presidente de la Junta de Castilla y León, «diciendo que esto se va a arreglar y que no va a ser un problema». Recordó además que «la palabra que ha dado el presidente fue en el Consejo Regional Agrario y en las reuniones oficiales que tuvimos en el momento más álgido de los incendios». No obstante, Turrado reconoce que «estamos urgiendo a que se arregle», ya que, de no darse una solución, los ganaderos no pueden aprovechar los pastos ni tampoco declarar en la Política Agraria Común (PAC), «dos cuestiones importantes para el ganadero», sentenció el secretario general.

Asimismo, explicó que desde Asaja quieren que este compromiso quede plasmado en alguna resolución, orden o documento oficial, ya que «estas cosas nos gustaría que quedaran solucionadas antes de que se constituya el nuevo Gobierno», teniendo en cuenta que en el mes de marzo habrá elecciones en Castilla y León.

Los plazos son importantes para Turrado, y la fecha que desde Asaja plantean a la Junta para levantar la medida es el próximo 1 de febrero, coincidiendo con el inicio del periodo de tramitación de la PAC.

Para finalizar, el secretario general señalaba que «nuestra obligación es resolverlo a las decenas de ganaderos que sean», si bien reconoció que no conocen el número exacto de explotaciones afectadas. Recordó que en muchos casos se quemó toda la superficie que aprovechaban los ganaderos, ya que ha habido pueblos donde prácticamente ardió todo, como Barniedo de la Reina. «No es que te afectara un 10, un 20 o un 30 por ciento, sino que hay ganaderos a los que les ha afectado al 100 % de su superficie».

En este contexto, la ganadería extensiva siempre se ha considerado como la herramienta más eficaz de prevención de incendios. La organización agraria defiende que el pastoreo reduce la carga vegetal, rompe la continuidad del combustible y mantiene el territorio abierto y limpio. Sin embargo, lejos de ser reconocidos como aliados, los ganaderos son víctimas de normativas «absurdas» que les prohíben los usos y costumbres tradicionales, les impiden acceder a zonas de monte y les imponen «todo tipo de trabas burocráticas», denuncian.