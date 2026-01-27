Diario de León

Herida una mujer al salirse de la vía en Barrios de Luna

Se ha trasladado aviso a Guardia Civil de tráfico y a Emergencias sanitarias Sacyl, que ha enviado recursos para atender a la víctima

112 - Archivo

María Martínez Peña

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha recibido una nueva llamada por un accidente en la provincia de León durante el mediodía de este martes. 

En concreto, el aviso se ha recibido a las 15.00 horas, cuando se avisaba de una salida de un turismo en el kilómetro 107 de la AP-66, en Barrios de Luna.

Como consecuencia, la conductora del vehículo, una mujer de 58 años ha resultado herida alegando dolor de espalda. 

Se ha trasladado aviso a Guardia Civil de tráfico y a Emergencias sanitarias Sacyl, que ha enviado recursos para atender a la víctima. 

