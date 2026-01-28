Dos mujeres quedan atrapadas en su vehículo tras salirse de la vía y volcar en Campos de Villavidel

Un camión de bomberos en una fotografía de archivo.J. Notario

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha recibido un nuevo aviso durante la mañana de este martes.

En concreto, la llamada se ha recibido a las 10.23 horas, cuando la salida y el posterior vuelco de un turismo en el kilóemetro 10 de la carretera LE-512, en Campos de Villavidel.

Como consecuencia, al menos han resultado dos mujeres heridas, de 45 y 76 años, y ha sido necesaria la acción del equipo de bomberos para excarcelarlas, pues no pueden salir del vehículo.

Se ha avisado a los bomberos de León, a Tráfico y a Sacyl que ha movilizado recursos al lugar. Posteriormente, los alertantes han indicado que no han sido necesarios los bomberos porque todos los ocupantes han logrado salir del vehículo.