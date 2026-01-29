Suárez-Quiñones: “Vamos a dejar al futuro presidente de la Junta que forme su gobierno como estime pertinente"

El presidente provincial del Partido Popular de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, presenta a la cabeza de lista a las Cortes por León, Maria José Álvarez, y mantiene un encuentro con alcaldes, portavoces y simpatizantes acompañado por el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez; por el coordinador de campaña, Ricardo Gavilanes y por el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego.Carlos S. Campillo

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

“Hay un nuevo Gobierno de Castilla y León que saldrá de las urnas del 15 de marzo, por lo que vamos a dejar al futuro presidente de esa Junta que, sin duda ninguna, va a ser Alfonso Fernández Mañueco, que lo forme como estime pertinente”. Así lo apuntó hoy el actual consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, sobre su papel en la candidatura del Partido Popular de León a las Cortes tras hacerse público que estará encabezada por María José Álvarez Casais.

En un acto celebrado en la capital leonesa, Suárez-Quiñones resaltó que sus “responsabilidades en el proyecto del PP” pasan por “seguir como consejero hasta que haya un nuevo gobierno y se determine por el presidente quién lo va a constituir”. También por “seguir presidiendo a la gestora del PP de León”, algo que “no es poco cometido y es importante”, al tiempo que supone para él “un orgullo y la base fundamental” de su acción desde el punto de vista del Partido”.

Sobre qué sucederá después, el ‘popular’ recordó que “el resto se determinará cuando los órganos del partido aprueben las listas y se hagan públicas, de forma que, hasta ese momento, “no se puede decir más”. Preguntado por si su intención es seguir en esa lista del PP de León a las Cortes, el presidente provincial aseguró que lo que él quiere es “que León y Castilla y León tengan el mejor Gobierno autonómico”.

Un Gobierno autonómico que “apuesta por la provincia de León” y que “ha hecho una inversión y una potenciación de los servicios públicos sin igual en esta legislatura y en las anteriores”. “Yo estaré allí donde tenga que estar para defender ese proyecto, igual que nuestra candidata lo va a defender como cabeza de lista en las Cortes”, remarcó.

Cabeza de lista

El presidente de la gestora del PP de León participó, junto al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, en una reunión con alcaldes y portavoces del partido para “trasladar los aspectos necesarios de la campaña electoral” y abordar “cuestiones importantes e interesantes sobre sanidad”, además de “movilizarlos de cara a las elecciones” para que “haya una gran participación y la mayor adhesión al proyecto del Partido Popular”.

En la cita también se presentó a la cabeza de lista del PP de León a las Cortes, María José Álvarez Casais, a la que definió como “una extraordinaria y magnífica candidata” que “defenderá el proyecto del PP de la forma más acertada”. Álvarez Casais también participó en una cita en la que, según afirmó Suárez-Quiñones, se puso de relieve el carácter “capital y de presencia en todos los municipios del PP”, que “tiene una base territorial tan relevante y que se construye de abajo a arriba”.

En este sentido, calificó al PP como un partido “esencialmente municipalista”, frente a otros en los que “solo hay líder en Madrid, que es el que determina lo que hay que hacer”, o a otros que tienen base territorial, pero que “no miran los intereses de su su territorio, sino las órdenes e instrucciones de arriba sin pensar en los intereses del territorio”.

“Afortunadamente, el PP es un partido que actúa en Castilla León con la absoluta independencia y con la absoluta vocación de servicio a las necesidades y a resolver todas las preocupaciones que tiene la ciudadanía”, trasladó Juan Carlos Suárez-Quiñones.