El tiempo en León: un jueves con nubes, posibles nevadas en la montaña y máximas en ascenso

Publicado por EFE León

Este jueves se prevé una jornada marcada por la presencia de nubes y la posibilidad de precipitaciones en la provincia de León, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El cielo permanecerá nuboso, con intervalos que dejarán paso ocasionalmente a claros, aunque se mantiene la probabilidad de lluvias que, en las zonas de montaña, podrán presentarse en forma de nieve.

La cota de nieve se situará entre los 1.200 y los 1.400 metros, lo que restringirá las nevadas a las áreas más elevadas de la cordillera. En esas mismas cotas se esperan heladas débiles durante la madrugada y primeras horas del día.

Las temperaturas experimentarán un ascenso generalizado, especialmente acusado en las máximas. En la capital leonesa los valores oscilarán entre los 2 grados de mínima y 12 de máxima, mientras que en Astorga se prevén 2 y 13 grados.

Ponferrada registrará una jornada más suave, con 5 grados de mínima y 14 de máxima, y en Villablino, las temperaturas se moverán entre 3 y 9 grados, manteniéndose más contenidas por la influencia de la montaña.

El viento será otro de los protagonistas del día, soplando de componente suroeste y oeste con intensidad moderada. La AEMET no descarta la aparición de rachas fuertes, que podrán llegar a ser localmente muy fuertes en zonas expuestas y especialmente en la montaña occidental.