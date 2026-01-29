Diario de León

El tiempo en León: un jueves con nubes, posibles nevadas en la montaña y máximas en ascenso

Una persona camina bajo un cielo cubierto de nubes en León.

Una persona camina bajo un cielo cubierto de nubes en León.Jesus F. Salvadores

EFE
León

Este jueves se prevé una jornada marcada por la presencia de nubes y la posibilidad de precipitaciones en la provincia de León, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El cielo permanecerá nuboso, con intervalos que dejarán paso ocasionalmente a claros, aunque se mantiene la probabilidad de lluvias que, en las zonas de montaña, podrán presentarse en forma de nieve.

La cota de nieve se situará entre los 1.200 y los 1.400 metros, lo que restringirá las nevadas a las áreas más elevadas de la cordillera. En esas mismas cotas se esperan heladas débiles durante la madrugada y primeras horas del día.

Las temperaturas experimentarán un ascenso generalizado, especialmente acusado en las máximas. En la capital leonesa los valores oscilarán entre los 2 grados de mínima y 12 de máxima, mientras que en Astorga se prevén 2 y 13 grados.

Ponferrada registrará una jornada más suave, con 5 grados de mínima y 14 de máxima, y en Villablino, las temperaturas se moverán entre 3 y 9 grados, manteniéndose más contenidas por la influencia de la montaña.

El viento será otro de los protagonistas del día, soplando de componente suroeste y oeste con intensidad moderada. La AEMET no descarta la aparición de rachas fuertes, que podrán llegar a ser localmente muy fuertes en zonas expuestas y especialmente en la montaña occidental. 

