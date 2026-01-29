Todas las fotos de la tractorada en León por el futuro del campo en la provincia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un centenar de tractores se concentran en las inmediaciones del aparcamiento del Estadio Reino de León esperando el inicio de la marcha urbana convocada por agricultores y ganaderos. La respuesta ciudadana supera con creces la participación de la tractorada del pasado miércoles, a pesar de las bajas temperaturas que azotan la provincia. Organizaciones agrarias, junto a plataformas independientes, esperan que alrededor de 2.000 personas —entre tractores, vehículos de apoyo y manifestantes a pie— participen en esta nueva jornada de protesta enmarcada en el denominado «súper jueves» del campo español. Los convocantes reclaman medidas urgentes ante la crisis de rentabilidad, los recortes previstos en la futura PAC y el impacto del acuerdo comercial con Mercosur.