La Junta concede otro paquete de 60 ayudas de 500 euros para familias desalojadas por los incendios

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha informado al Consejo de Gobierno de un gasto de 30.000 euros en subvenciones directas

El cielo se tiñe de rojo con el humo de los incendios en León.

León

El Consejo de Gobierno celebrado hoy ha dado luz verde a la concesión directa de 60 subvenciones, por importe de 500 euros cada una, destinadas a familias desalojadas de sus viviendas en las localidades afectadas por los incendios del pasado verano.

La ayuda se concede en alguno de estos tres supuestos:

Unidad familiar empadronada en una de las localidades desalojadas por los incendios en Castilla y León.

Propietario de una vivienda situada en una de las localidades desalojadas por los incendios en Castilla y León.

Unidad familiar que haya sido desalojada de la localidad por un incendio en Castilla y León y, no encontrándose en ninguno de los dos supuestos anteriores, esté emparentada hasta el segundo grado, por consanguinidad o afinidad, con una persona empadronada en la localidad.

Los tres supuestos se refieren a localidades que se han evacuado con motivo de los incendios forestales y así se ha determinado por las Órdenes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

