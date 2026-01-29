La Junta concede otro paquete de 60 ayudas de 500 euros para familias desalojadas por los incendios
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha informado al Consejo de Gobierno de un gasto de 30.000 euros en subvenciones directas
El Consejo de Gobierno celebrado hoy ha dado luz verde a la concesión directa de 60 subvenciones, por importe de 500 euros cada una, destinadas a familias desalojadas de sus viviendas en las localidades afectadas por los incendios del pasado verano.
La ayuda se concede en alguno de estos tres supuestos:
Unidad familiar empadronada en una de las localidades desalojadas por los incendios en Castilla y León.
Propietario de una vivienda situada en una de las localidades desalojadas por los incendios en Castilla y León.
Unidad familiar que haya sido desalojada de la localidad por un incendio en Castilla y León y, no encontrándose en ninguno de los dos supuestos anteriores, esté emparentada hasta el segundo grado, por consanguinidad o afinidad, con una persona empadronada en la localidad.
Los tres supuestos se refieren a localidades que se han evacuado con motivo de los incendios forestales y así se ha determinado por las Órdenes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.