La comisión de fiestas de Villamanín activa una página web para el cobro del Gordo

La comisión de fiestas de Villamanín (León) ha anunciado este jueves a través de sus redes sociales que ya está operativa una página web oficial que permitirá el registro y cobro de las participaciones del primer premio del Gordo de Navidad.

La suerte llegó hasta la localidad leonesa en el Sorteo Extraordinario de Navidad del pasado 22 de diciembre con el número del primer premio, el 79.432, vendido por la comisión de fiestas, una alegría que pronto se transformó en preocupación y enfrentamiento vecinal tras conocer que 50 de las papeletas no estaban respaldadas por décimos.

Para solucionar el problema creado, los miembros de la comisión entregaron su décimo premiado y todas las participaciones personales con el objetivo de cubrir los premios que no estaban consignados con premios, y desde entonces han seguido un riguroso proceso asesorado legalmente para que todos los ganadores puedan cobrar con una 'quita'.

Desde la comisión se ha explicado en un comunicado, que por fin cuentan "con una herramienta segura, sencilla e intuitiva que permite realizar todo el proceso de forma ordenada y con plenas garantías".

En la web 'asociacionfiestasvillamanin.com/' se encuentran las instrucciones detalladas para completar el registro correctamente, así como un apartado de preguntas y respuestas donde se resuelven las dudas más habituales.

La comisión también ha recordado que el registro en la plataforma es obligatorio para poder reclamar y cobrar el premio a través del procedimiento gestionado por la asociación, y que la web es la "única vía oficial y válida" que garantiza la identificación de los titulares, la seguridad del proceso y la igualdad de trato para todos.

Asimismo, ha informado que próximamente se informará sobre las fechas, horario y lugar en los que se podrá hacer el registro presencial con soporte de la empresa informática, tanto en Villamanín como en León.

Por último, la comisión ha agradecido la "paciencia, la prudencia y el tono responsable" que están demostrando todos las personas que se han visto afectadas.