La web de San Isidro permanece bloqueada para la compra de forfait en el ecuador de la temporada

Varias usuarios han reportado quejas a la hora de intentar adquirir online forfaits para la Estación de Esquí de San Isidro. Fuentes de la Diputación de León afirman que "se ha bloqueado" ante la previsión de cierre de la estación debido a fuertes vientos, una situación que ya ha ocurrido previamente en las últimas dos semanas. La institución declara que han encontrado problemas cuando ciertos usuarios han intentado comprar en la web forfaits y la estación no se encontraba abierta, especialmente por la incapacidad de devolver el dinero.

Ante esta situación, la Diputación apuesta por el bloqueo del canal online para evitar errores.

Por el momento, a día de hoy la única forma de adquirir el forfait es de manera presencial en las taquillas de la estación ubicadas en el edificio de servicios de la fotografía, sin posibilidad de venta anticipada. Una circunstancia que "puede generar inconvenientes para los usuarios, especialmente en jornadas de alta afluencia, al provocar posibles colas y dificultar la planificación previa de la visita", según fuentes de San-Isidro.net.