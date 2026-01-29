La web de San Isidro permanece inoperativa para la compra de forfait en el ecuador de la temporada
Desde San-Isidro.net se continuará informando en cuanto exista cualquier novedad oficial al respecto
Desde San-Isidro.net se están recibiendo de manera recurrente consultas de usuarios que intentan adquirir su forfait a través del canal online y se encuentran con la imposibilidad de hacerlo, sin que exista información pública clara sobre los motivos de esta situación ni sobre una posible fecha de reactivación del servicio.
Ante estas dudas, se han realizado diversas consultas con el objetivo de poder ofrecer información contrastada y actualizada a los usuarios, sin que hasta el momento se haya facilitado una explicación oficial que permita aclarar el estado real de la plataforma.
Por ello, es necesario informar de que a día de hoy, la única forma de adquirir el forfait es de manera presencial en las taquillas de la estación (ubicadas en el edificio de servicios de la fotografía), sin posibilidad de venta anticipada. Esta circunstancia puede generar inconvenientes para los usuarios, especialmente en jornadas de alta afluencia, al provocar posibles colas y dificultar la planificación previa de la visita.
