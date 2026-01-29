La Guardia Civil detiene al presunto autor de daños causados en 38 coches en Santa María del Páramo.GUARDIA CIVIL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Santa María del Páramo (León) detuvo este miércoles, 28 de enero, a un varón de 54 años de edad, como presunto autor de un delito de daños continuado en 38 vehículos estacionados en unas calles céntricas de la localidad.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del día 26 de enero cuando el autor, presuntamente, pinchó de forma indiscriminada los neumáticos de los 38 vehículos que se encontraban estacionados en diferentes calles céntricas de Santa María del Páramo.

Los hechos causaron una gran alarma social en la comarca del Páramo, y gracias a la rápida actuación de la Guardia Civil de Santa María del Páramo, el presunto autor ha sido arrestado. El hombre está también relacionado con otros dos delitos, con la quema de un contenedor y daños en el cristal de una ventana, ocurridos en la misma población.

Las diligencias y el detenido han sido puestos a disposición Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Bañeza.