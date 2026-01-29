Santa María del Páramo concentra una intensa agenda cultural, juvenil y deportiva para cerrar enero

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo continúa dinamizando la vida cultural y social del municipio con una completa programación que combina arte, actividades juveniles y competiciones deportivas durante las próximas semanas.

En el ámbito cultural, la Sala de Exposiciones “Óscar García Prieto” acoge la exposición de pintura “El ayer, el hoy y el mañana”, del artista Luis Román Mateos Fidalgo. La muestra podrá visitarse hasta el próximo día 15 de febrero, tras la ampliación de fechas anunciada recientemente. El horario de visita será viernes y sábados de 19.00 a 21.00 horas, y domingos de 12.00 a 14.00 horas, ofreciendo al público una oportunidad de acercarse a una propuesta artística contemporánea de gran calidad.

Por otro lado, el Espacio Joven de Santa María del Páramo, ubicado en el Centro Cívico, presenta nuevas actividades dirigidas a la juventud del municipio, que se desarrollarán los viernes de 18.30 a 20.30 horas. El programa incluye mañana día 30 de enero “Caso Abierto”, una actividad de resolución de crímenes en grupo, el 6 de febrero “Taller de circo y magia”, orientado a la creatividad y la participación y el 13 de febrero 2Bingo musical”, con temática festiva y posibilidad de acudir disfrazado, además del Reto LSE “Amor en clave de Igualdad”, centrado en la composición musical en Lengua de Signos.

Para participar en dichas actividades es necesario inscribirse a través de la Red de Espacios Jóvenes Leoneses.

Finalmente, el municipio será escenario de una variada programación deportiva durante el último fin de semana en enero, con encuentros y competiciones de disciplinas como balonmano, baloncesto, fútbol, ajedrez y atletismo, en distintas categorías base y senior. Las actividades se desarrollarán tanto en instalaciones locales como en otros municipios de la provincia, reforzando el compromiso de Santa María del Páramo con el deporte base y la competición federada.

Desde el Ayuntamiento se invita a vecinos y visitantes a participar y disfrutar de esta amplia oferta, que refuerza el papel del municipio como referente cultural, juvenil y deportivo en la comarca.