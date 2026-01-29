Plantación masiva de castaños para un futuro sin incendios en la Felechales de la Valdería

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La organización especializada SOS Wildfire, en el marco de su ambicioso Proyecto León, convoca a la sociedad civil a participar en una jornada de transformación ambiental que se celebrará el próximo 1 de febrero en la localidad de Felechares de la Valdería. Bajo el lema «Mil castaños, mil historias, mil incendios», esta iniciativa nace con el objetivo de convertir la memoria del fuego en una acción colectiva orientada al futuro y a la esperanza de toda la comarca.

El evento girará en torno a una plantación masiva de castaños, una acción simbólica y práctica a la vez, en la que cada persona participante tendrá la oportunidad de plantar su propio ejemplar, contribuyendo activamente a la recuperación del paisaje y al fortalecimiento del ecosistema local. Esta actividad se complementará con espacios de diálogo y charlas de sensibilización ambiental, impartidas por SOS Wildfire y otras asociaciones colaboradoras, que permitirán reflexionar sobre la gestión responsable del territorio, la prevención de incendios forestales y la importancia de una restauración bien planificada tras el fuego.

La jornada comenzará a las diez de la mañana con la recepción de los participantes en Felechares de la Valdería y la entrega de los plantones. A partir de las once, se iniciará la repoblación colectiva, en la que voluntarios, familias y colectivos trabajarán conjuntamente en la plantación de los castaños. Ya a las trece horas, la actividad continuará con las charlas de sensibilización ambiental y un encuentro entre asociaciones, concebido como un espacio para compartir experiencias, conocimientos y propuestas en favor de un monte más protegido y sostenible.

SOS Wildfire aporta a esta iniciativa un valor diferencial gracias a su amplio bagaje técnico internacional. Tras años de trabajo en la gestión de grandes incendios forestales y en la restauración de ecosistemas en distintos países, el equipo de la organización traslada ahora ese conocimiento al corazón de la provincia de León. El propósito es aplicar criterios científicos y técnicas especializadas que no solo permitan recuperar el verde perdido, sino también crear montes más resilientes y mejor preparados frente a las nuevas amenazas climáticas.

Desde la organización subrayan que la lucha contra el fuego no termina cuando se apagan las llamas. La verdadera victoria, señalan, se alcanza a través de la restauración del territorio y de la concienciación social. Con el Proyecto León, SOS Wildfire aspira a que Felechares se convierta en el símbolo de un monte que renace del fuego.