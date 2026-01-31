El TSJCyL confirma que el Ayuntamiento de La Bañeza ha cumplido las resoluciones judiciales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza ha comunicado que, mediante auto de fecha 29 de enero de 2026, dictado por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, «se ha confirmado que este Ayuntamiento no ha desobedecido ni incumplido resolución judicial alguna». De esta forma, explica el consistorio, «no cabe imputación de responsabilidades ni sanciones al alcalde, al no existir incumplimiento alguno». Según el escrito, el auto, contra el que en principio no cabe recurso, resuelve de forma favorable el recurso de apelación interpuesto por este Ayuntamiento y establece como conclusiones que el consistorio ha cumplido todas las resoluciones dictadas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de León en el procedimiento relativo a las retribuciones por dedicación del alcalde y los concejales del equipo de gobierno. También declara que el auto dictado por dicho Juzgado el 21 de julio de 2025 fue prematuro, al haberse dictado sin otorgar plazo suficiente para que el Ayuntamiento pudiera acreditar el cumplimiento del requerimiento del 18 de julio de 2025. Asimismo, confirma que los concejales de la oposición silenciaron u ocultaron actuaciones municipales que acreditaban el cumplimiento de las resoluciones judiciales y anula el auto de 21 de julio de 2025 que negaba la obediencia municipal y ordena la retroacción de las actuaciones a dicha fecha. El equipo de gobierno municipal exige a la oposición la inmediata rectificación de las acusaciones de prevaricación y desobediencia.