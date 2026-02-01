Los incendios protagonizan una muestra que llama a la concienciación social

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La exposición Memoria de los incendios en León y el Bierzo. Antes, durante y después quiere «dar testimonio del desastre ecológico, cultural y humano» de los incendios que asolaron la provincia leonesa el pasado mes de diciembre a través de las fotografías reunidas con motivo del concurso fotográfico convocado por el Vicerrectorado de Estudiantes, Cultura y Deportes de la Universidad de León el pasado mes de noviembre de 2025. Aquí se exponen las obras premiadas por el jurado y otras preseleccionadas que, no habiendo sido galardonadas, también reúnen la calidad y los valores necesarios para su presentación al público, tal y como explica la instutución académica.

La Universidad de León señala que el objetivo es también «reconocer la valentía, sacrificio y dedicación de los bomberos forestales de Castilla y León al arriesgar sus vidas para proteger nuestras comunidades y entornos naturales de los incendios». En este sentido, la fotografía Sudor, lágrimas y ceniza, de Diego Fernández Martín, galardonada en la categoría Durante de la sección general, «constituye un testimonio gráfico de su esfuerzo y profesionalidad».

Desde la comunidad universitaria quieren hacer hincapié en «la importancia de la educación ambiental y la divulgación como medidas para la prevención de los incendios forestales».La muestra podrá verse del 2 de febrero al 7 de marzo en la sala de exposiciones de El Albéitar.