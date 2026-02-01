Astorga mira al futuro con un proyecto de desarrollo industrial para toda la comarca

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga, junto con la Cámara de Comercio, ha elaborado un plan integral para el desarrollo de toda la comarca. Un proyecto que comenzó a fraguarse hace meses al calor del impulso que la ciudad maragata reclama para la Vía de la Plata. Ese fue el origen de una idea que se ha ido gestando con propuestas de técnicos especialistas y que se ha convertido en una apuesta de futuro para el desarrollo de Astorga, pero también de toda la comarca y que tendría un impacto positivo en toda la provincia, tal y como asegura el alcalde, José Luis Nieto.

Según explica el informe sobre la reordenación de las infraestructuras ferroviarias en la Ciudad de Astorga, «el gran momento de estabilidad institucional» en la administración local es propicio para abordar proyectos de gran calado como este, que tiene como eje el desarrollo industrial de trenes y carreteras y que culminaría con un nuevo suelo logístico que devolvería el progreso a la ciudad gracias a «un concepto innovador, intermodal y vinculado al Corredor Atlántico».

Bajo esa premisa, la idea es dotar a Astorga de nuevo suelo empresarial y logístico, pues en el polígono quedan solo tres parcelas, lo que motiva al consistorio a avanzar hacia «nuevos desarrollos y conceptos adaptados a lo que reclama el mercado». Por eso quiere ser un punto clave de la Estrategia Logística de Castilla y León, la apuesta de la Junta por el sector que cuenta con un presupuesto de 300 millones de euros; además de colocarse como revulsivo del Plan Director del Corredor Atlántico con la aportación de nuevo suelo.

«Estamos en una zona llana, con ferrocarril, autovía, autopista y carretera nacional», argumenta Nieto, quien recuerda que Astorga «lo tiene todo» para convertirse en polo logístico y que apoya la implementación del ferrocarril para quitar peso al tráfico de camiones.

Para acometer esta actuación el plan del Ayuntamiento y la Cámara de comercio plantea un Plan Regional de Ámbito Territorial —que ya está previsto en la legislación autonómica— que permita «planificar la ejecución de actuaciones industriales, residenciales, terciarias, dotacionales, de implantación de infraestructuras o de regeneración o renovación urbana que se consideren de interés para la comunidad», un aspecto que ejemplifican en Villadangos como «claro ejemplo de su éxito». Este complejo logístico supone generar un corredor de «desarrollo potente» en el eje Astorga-Valderrey-Riego de la Vega-La Bañeza.

Todo ello sin olvidar el contexto histórico del ferrocarril en esta parte de la provincia, que actuaría también como importante revulsivo para ejecutar el plan. Y es que Astorga contó con dos compañías ferroviarias privadas cuyo crecimiento a finales del siglo XIX y principios del XX conllevó la duplicidad de instalaciones. Una realidad que ahora puede suponer una oportunidad. En este sentido, la propuesta es aplicar aquí la misma metodología de trabajo que en las áreas empresariales de Villadangos o El Bayo y que beneficia al ferrocarril a la hora de implantarse y dar accesibilidad a los centros productivos.

Tal y como señala el documento que recoge el plan, una de las razones tanto de oportunidad de mejora como de motivo para el cambio es que «actualmente el tren ni es atractivo ni es útil» debido a su estado de abandono por la falta de actuaciones. En esos terrenos ferroviarios se proponen actuaciones en el ámbito de Puerta del Rey y de San Andrés, donde se apuesta por especializar esos suelos e instalaciones para que conformen el suelo logístico empresarial intermodal.

En la descripción del área también se especifica una entrada ferroviaria unificada de las líneas Palencia-La Coruña y Astorga-Plasencia, pues consideran que es imprescindible mejorar el acceso aprovechando las actuaciones del Corredor Atlántico. «El nuevo trazado previsto para las dos líneas feroviarias por fin se unificaría tras más de un siglo separados y sería de alta velocidad, ya que elimina las curvas de entrada que ahora limitan la velocidad de los trenes», apunta el proyecto. En este sentido, añaden que el trazado de la Ruta de la Plata «ofrece un acceso más favorable y es una alternativa ya estudiada y consolidada».

El plan apuesta por reutilizar el aceeso de la línea Palencia-La Coruña para construir sobre su plataforma un viario perimetral «que articularía el área logística, fincas agrarias y poblaciones próximas», por lo que «Astorga contaría con una nueva comunicación viaria».

El suelo disponible está entre los 980.000 y los 1.000.000 metros cuadrados y esta reordenación apunta a una clasificación del suelo en dos fases: una primera en el lado oeste del eje ferroviario con 350.000 metros cuadrados y una segunda en la parte este con una superficie de 630.000. El mismo documento estima un coste de urbanización del suelo de 9,5 millones, mientras que el de las infraestructuras ferroviarias se dimensionaría e incluiría en el plan León-Ponferrada del Corredor Atlántico.

«Las administraciones deben apostar por el plan» El plan integral para el desarrollo económico de Astorga y comarca necesita el visto bueno de las administraciones supramunicipales. Así lo ha puesto de manifiesto el alcalde de Astorga, José Luis Nieto: «Las admistraciones tienen que apostar por este proyecto de futuro de Astorga y la comarca». Esta iniciativa del Ayuntamiento y la Cámara de Comercio de Astorga valora el próximo 15 de marzo, fecha de las elecciones autonómicas, como punto de partida para darse a conocer en las administraciones, tal y como explica Nieto.

También están a la espera de que el ministerio concluya los estudios de viabilidad de la Ruta de la Plata y de la León-Ponferrada, que pasa por Astorga, como plazo importante para que el plan coja carrerilla. Lo que tiene claro el regidor maragato es que el plan «es viable y rentable» y que devolvería a Astorga aquel esplendor del que gozó hasta los años 40, cuando el éxodo de la población hacia la capital se llevó también su papel como polo logístico. «En aquel entonces, las autoridades apostaron por León, recuerda, y espera que ahora la ciudad pueda recibir el apoyo institucional.

Asegura José Luis Nieto que el desarrollo y la puesta en marcha del proyecto logístico no vendría bien solo a Astorga, sino que de él se beneficiaría toda la comarca, «toda la zona oeste», lo que repercutiría positivamente en toda la provincia. Una propuesta de actuación «para todos» que el alcalde de Astorga considera «factible y nada descabellada» y que supondría un importante revulsivo económico y de desarrollo para toda la zona.