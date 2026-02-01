Diario de León

Mil historias para recuperar el monte en Felechales de la Valdería

Una repoblación colectiva y solidaria para concienciar sobre los incendios y también accionar

La plantación de castaños se complementó con charlas de concienciación sobre la prevención de incendios.

Felechales de la Valdería se convirtió este domingo en el escenario de una repoblación colectiva. Una iniciativa que llegó de la mano de SOS Wildfire para paliar, en la medida de lo posible, los devastadores incendios registrados en la provincia leonesa el pasado mes de agosto. Una jornada que, bajo el lema ‘Mil castaños, mil historias, mil incendios’, tuvo como objetivo la repoblación del monte, pero también una misión de sensibilización ambiental.

‘Ven a plantar tu castaño y ayúdanos a reescribir la historia de nuestro monte’, rezaba el cartel anunciador del evento, que contó con la participación de la plataforma Arraizgo y que partió a las 11 horas de la plaza de Felechales.

Compromiso social

Nada más que calzado y ropa apropiada —además de azada propia el que tuviese— hicieron falta para tomar parte de esta iniciativa de fuerte componente social y ambiental y que forma parte del denominado Proyecto León con el que SOS Wildfire busca también movilizar a la población en una de las zonas, la Valdería, más afectadas por el fuego que el pasado verano calcinó más de 100.000 hectáreas en la provincia.

«No es solo una plantación al uso, sino una jornada en la que hemos compartido nuestra experiencia técnica y bagage internacional que hemos adquirido a través de proyectos desarrollados en otros países para poder crear un modelo de monte más resiliente aquí», explica Ignacio Martín, miembro del equipo Proyecto León de la asociación sin ánimo de lucro.

Durante la actividad, cada uno de los asistentes apadrinó y plantó su propio castaño en una zona dañada por el fuego con la intención, según SOS Wildfire, «de pasar de la queja a la acción directa».

Una gran jornada de repoblación que contó con la participación de asociaciones locales «para convertir la memoria del fuego en una acción de futuro y esperanza para la comarca» y que se complementó con charlas de sensibilización que se desarrollaron tras la plantación de castaños por parte de todos los participantes.

Abierto el plazo de ayudas a los bosques privados por los incendios

La Junta informó de la publicación en el BOCyL de la convocatoria de las ayudas destinadas a la prevención de daños y selvicultura, dentro del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común de España (PEPAC) 2023-2027, cofinanciadas por los fondos Feader, con una dotación presupuestaria de 45 millones de euros. El plazo para solicitar estos apoyos está abierto hasta el 20 de marzo. Su objetivo es la concesión de ayudas al desarrollo rural que sirvan para prevenir los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes, contribuyendo con ello a la protección del medio ambiente. El importe total de la ayuda oscilará entre un mínimo de 30.000 euros y un máximo de 90.000 euros, distribuidos durante un período de cinco años desde la concesión de la misma.
