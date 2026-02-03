Cuarenta años de historia: el comercio de un pueblo de León que busca nuevo dueño para evitar su cierre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Tras cuatro décadas de servicio ininterrumpido en el corazón de la comarca del Órbigo, Desi y Doly, los hermanos fundadores del mítico establecimiento Regalos y Frutos Secos Doly, han anunciado su próxima jubilación. El negocio, situado en el emblemático Paseo de la Estación, se enfrenta ahora al reto de encontrar un emprendedor que quiera tomar las riendas y evitar que otra "trapa" se baje definitivamente en el mundo rural.

La historia de este comercio comenzó en 1985, cuando ambos hermanos se trasladaron desde Matalobos del Páramo para apostar por Veguellina. Desde entonces, han convertido su local en un punto de referencia social. "Han echado raíces aquí y nunca pensaron en marcharse, pero llega el momento de la merecida jubilación y, como ocurre en tantos otros casos, no hay relevo y, sin continuidad, los pueblos se mueren", explican desde su entorno, subrayando la urgencia de encontrar a alguien que mantenga vivo este servicio público.

El establecimiento no es solo una tienda de chucherías o regalos; es un pilar de la vida cotidiana del pueblo. En muchos festivos y tardes de domingo, es el único lugar abierto en la localidad, ofreciendo desde helados hasta servicios especializados de enmarcación. La clientela destaca que, al cruzar el umbral, "siempre encuentras la puerta de par en par, con una sonrisa y una palabra amable al otro lado del mostrador", una calidez que les ha granjeado el cariño especial de los más jóvenes.

Desi y Doly en la puerta de su negocioDL

Más allá del mostrador, la figura de Desi ha sido clave para el desarrollo económico de la zona. Como miembro activo de AEDO (Asociación de Empresarios del Órbigo), ha luchado durante 40 años para que las administraciones protejan a los autónomos que sostienen el empleo rural. Ahora, el objetivo es atraer a nuevos emprendedores que busquen calidad de vida: "Queremos animar a los más jóvenes a que se asienten en el mundo rural, con sus hijos y con la calidad de vida que supone alejarse de las grandes urbes, la contaminación y el estrés".

Veguellina de Órbigo se presenta como el escenario ideal para este relevo, contando con servicios completos como colegio, instituto, escuela de música y vivienda asequible, además de excelentes conexiones con León, Astorga y La Bañeza. El negocio se entrega en pleno funcionamiento, con clientela fija y una ubicación privilegiada. "En Veguellina seguimos apostando por el mundo rural", aseguran, invitando a cualquier interesado a formar parte de este tejido empresarial bien avenido.

Para aquellos interesados en emprender y convertirse en su propio jefe manteniendo este legado, la información detallada está disponible a través de sus redes sociales y en su página web oficial: www.dolyveguellina.com.