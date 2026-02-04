Astorga reflexiona sobre la escuela

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Más de 150 docentes de 80 centros educativos de León participaron este martes en la tercera edición de la Jornada de Buenas Prácticas de Convivencia Escolar en Astorga para fomentar el diálogo y reflexionar sobre la mejora de la convivencia en los centros y el acoso escolar.

El alcalde de Astorga, José Luis Nieto, y el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, inauguraron ayer estas jornadas, en las que el responsable territorial del Gobierno autonómico incidió en el «extraordinario esfuerzo» que los centros educativos realizan en materia de la convivencia escolar y destacó que «no se trata de una cuestión secundaria, sino de un pilar fundamental del proceso educativo». Según el último informe del Observatorio de Convivencia Escolar, en el curso 2022-2023 se detectaron 54 casos de acoso escolar y 35 de ciberacoso en toda la Comunidad, cifras sensiblemente por debajo de las registradas el curso anterior, y que representan alrededor del 0,02% del total del alumnado. Al respecto, el delegado señaló que los datos reflejan «un descenso esperanzador en los casos confirmados".