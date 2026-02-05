Santa María exige más inversiones en sus carreteras

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo vuelve a denunciar públicamente el lamentable estado en el que se encuentran las carreteras de titularidad autonómica que atraviesan el municipio, una situación agravada por la antigüedad de los viales y la falta absoluta de mantenimiento, lo que está generando problemas de seguridad vial y un deterioro progresivo de las propias infraestructuras municipales, hecho que ha obligado al Ayuntamiento a actuar reparando los baches para evitar peligros para los ciudadanos. En este sentido exigen actuaciones en la CL-622, así como de los viales LE-413 y CL-621.