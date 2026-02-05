Diario de León

La labor de los voluntarios despeja de nieve la montaña leonesa, en fotos

Vecinos y Protección Civil de El Refugio se afanan en limpiar las calles para facilitar la circulación en el pueblo de Ferreras

Voluntarios despejan las calles en Ferreras.

Voluntarios despejan las calles en Ferreras.PROTECCIÓN CIVIL EL REFUGIO

El temporal sigue dejándose notar en toda España y en la montaña leonesa viene teñido de blanco. La nieve ha cubierto gran parte de las áreas rurales de la provincia de León. A pesar de que muchos pueblos han llegado a cubrirse por la nevada, gracias a los vecinos estas regiones han podido evitar el aislamiento.

En Ferreras, numerosos voluntarios han salido a las calles para despejar las calles de nieve. Una estampa muy habitual, especialmente en pequeñas áreas rurales donde la burocracia y la falta de ayuda les hace depender (en gran medida) de sus propias manos.

