La labor de los voluntarios despeja de nieve la montaña leonesa, en fotos

El temporal sigue dejándose notar en toda España y en la montaña leonesa viene teñido de blanco. La nieve ha cubierto gran parte de las áreas rurales de la provincia de León. A pesar de que muchos pueblos han llegado a cubrirse por la nevada, gracias a los vecinos estas regiones han podido evitar el aislamiento.

En Ferreras, numerosos voluntarios han salido a las calles para despejar las calles de nieve. Una estampa muy habitual, especialmente en pequeñas áreas rurales donde la burocracia y la falta de ayuda les hace depender (en gran medida) de sus propias manos.