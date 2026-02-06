UPL apoya la reivindicación de las familias de 55 colegios de la provincia para que 1º y 2º de la ESO se impartan en los colegios de primaria

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Desde la Secretaría de Educación de UPL, encabezada por Sheila Fernández, queremos manifestar nuestro apoyo a la campaña iniciada por la AMPA de Laguna de Negrillos y que recoge la reivindicación de las familias de 55 colegios de la provincia. Tras mantener una reunión con presidenta, Juani Carricajo Pedrero, y su vicepresidenta, Ana Belén Fernández Melgar, manifestamos nuestro apoyo a la campaña, asumimos el compromiso de llevar sus reivindicaciones a las instituciones para que la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León permita que el alumnado de 1º y 2º de la ESO permanezca en sus centros de Primaria (CEIPs o CRAs).

Consideramos que esta medida no es solo una cuestión organizativa, sino una necesidad pedagógica, social y humana que responde a la realidad que viven nuestras familias, especialmente en el ámbito rural.

Desde UPL, compartimos plenamente los argumentos esgrimidos por las familias. La transición al instituto a los 11 o 12 años supone, en muchos casos, una ruptura brusca en una etapa de alta vulnerabilidad. Creemos que:

• Protegemos la infancia: Mantener a los alumnos en su entorno conocido hasta los 14 años favorece una maduración gradual, evitando que convivan prematuramente con estudiantes de hasta 18 años o adultos de FP.

• Combatimos el fracaso escolar: Los colegios ofrecen ratios más reducidas y una atención personalizada que previene el abandono temprano. La figura del maestro como referencia emocional es clave en el éxito académico de estas edades.

• Apoyamos la inclusión: Los alumnos con necesidades especiales (TDAH, TEA) se benefician de la estructura y rutinas estables que solo un colegio de primaria puede garantizar de forma tan cercana.

Como defensores de nuestra tierra, sabemos que esta medida es una herramienta vital contra la España Vaciada. Obligar a niños de 11 años a realizar trayectos largos por carreteras de montaña, a menudo con climatología adversa, no solo afecta a su descanso y rendimiento, sino que empuja a las familias a abandonar nuestros pueblos.

"Mantener activos los colegios rurales es fundamental para fijar población. Sin servicios de conciliación como comedores o madrugadores, que se pierden al ir al instituto, estamos condenando a nuestros pueblos al olvido", afirma Sheila Fernández.

Queremos recordar a la Consejería de Educación que lo que pedimos es técnica y legalmente posible. Actualmente, en la provincia de León, centros como los de Toral de los Vados, Riaño y Vega de Espinareda ya escolarizan a alumnos de 1º y 2º de la ESO. La LOMLOE no prohíbe este modelo; solo hace falta voluntad política para extenderlo.

Además, el actual modelo de transición obligatoria al instituto a los 11 años está debilitando la educación pública. Hemos detectado numerosos casos, especialmente en el alfoz de León, en los que las familias, ante el temor de que sus hijos e hijas se incorporen prematuramente a un entorno masificado como el del instituto, optan por escolarizarlos en centros concertados.

"Muchos padres y madres prefieren la enseñanza concertada simplemente porque estos centros permiten la continuidad hasta los 16 años en el mismo entorno. Si la Junta no permite que nuestros colegios públicos ofrezcan 1º y 2º de la ESO, está empujando a las familias fuera del sistema público, fomentando una desigualdad que no podemos permitir", subraya Sheila Fernández.

Desde la secretaría de educación de UPL, instamos a la Junta de Castilla y León a realizar un estudio serio para identificar en qué centros sería viable implantar esta medida, escuchando siempre la voz de las familias y los claustros. No pedimos privilegios, pedimos sentido común y una educación que respete los tiempos de desarrollo de nuestros hijos.