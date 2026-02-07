Marta deja las primeras nevadas que impiden circular a los camiones por la A-6 y la A-52 en León

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La borrasca ‘Marta’ deja ya las primeras nevadas significativas en Castilla y León, lo que se traduce en complicaciones en las carreteras. A esta hora, los camiones y vehículos articulados no pueden circular por la Autovía del Noroeste (A-6) entre Combarros y Rodanillo (León), así como por la Autovía de las Rías Bajas (A-52) entre Otero de Sanabria y La Canda (Orense), según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Igualmente, se exigen cadenas para transitar por la carretera N-502 entre Solosancho y San Martín del Pimpollar (Ávila) y entre Navalsauz y Cuevas del Valle (Ávila). También está cortada al tráfico un tramo de unos diez kilómetros de la carretera DSA-191, a la altura de Candelario (Salamanca).

Asimismo, los vehículos pesados y articulados no pueden circular por la N-VI entre Gudillos (Segovia) y La Jorosa (Madrid) y por la N-403 entre El Barraco y la ciudad de Ávila.

Finalmente, los conductores deben extremar la precaución por otros tramos de la A-52 y la N-525 entre Rionegro del Puente y Otero de Sanabria, así como por la Autovía del Norte (A-1) entre Buitrago de Lozoya y Cerezo de Abajo (Segovia) y la AP-6 entre San Rafael (Segovia) y la Comunidad de Madrid, entre otras vías.