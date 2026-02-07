Mañueco reforzará las ayudas a seguros agrarios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este sábado en Salamanca un incremento de las ayudas destinadas a la contratación de seguros agrarios, así como la puesta en marcha de dos planes específicos con una inversión global de 20 millones de euros para modernizar y asegurar las explotaciones de ganado extensivo y mejorar el sector ovino en la Comunidad.

Estas iniciativas forman parte de las medidas previstas para reforzar el sector primario, uno de los pilares económicos y sociales de Castilla y León, con especial incidencia en el medio rural. El objetivo es ofrecer mayor estabilidad a agricultores y ganaderos frente a riesgos climáticos, sanitarios y económicos, al tiempo que se impulsa la modernización de las explotaciones.

Fernández Mañueco ha subrayado la importancia de los seguros agrarios como herramienta clave para garantizar la viabilidad de las explotaciones, especialmente en un contexto marcado por la incertidumbre climática. En este sentido, ha destacado que el refuerzo de estas ayudas permitirá mejorar la cobertura y facilitar el acceso de agricultores y ganaderos a estos instrumentos de protección.

Asimismo, los planes dotados con 20 millones de euros contemplan inversiones destinadas a mejorar las infraestructuras, la bioseguridad y la sostenibilidad de las explotaciones de ganado extensivo, así como actuaciones específicas para fortalecer el sector ovino, estratégico en amplias zonas rurales de la Comunidad.

Estas medidas estaban incluidas en el proyecto de Presupuestos autonómicos para 2026, que también recogía un impulso global a agricultores y ganaderos mediante nuevas inversiones y ayudas orientadas a garantizar el futuro del sector primario y a fijar población en el medio rural. De hecho también se contemplan ayudas para acceder a la vivienda, y así fijar población, mantener la gratuidad del transporte Buscyl, o la extensión de helicópteros medicalizados.