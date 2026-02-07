Babia brilla de nuevo en el concurso de mieles de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Babia, y de manera muy especial el municipio de San Emiliano, vuelve a situarse en el mapa de la excelencia apícola de la provincia de León gracias al trabajo, la constancia y el saber hacer de dos de sus apicultores. Roberto Dos Santos Rodríguez y Alberto Gómez Rodríguez han sido reconocidos en la última edición del Concurso Provincial de Mieles de León, al obtener el primer y tercer Premio, respectivamente, en la categoría de miel multifloral.

Un reconocimiento que adquiere un valor añadido, ya que se trata de las mismas mieles que el pasado año lograron el primer y segundo en este certamen provincial. Este hecho reafirma una trayectoria sostenida en el tiempo, basada en la calidad del producto, el cuidado del proceso y el compromiso con una apicultura tradicional y respetuosa con el medio natural.

La reiteración de estos galardones pone de relieve no solo el trabajo individual de los apicultores premiados, sino también la extraordinaria riqueza floral y ambiental de San Emiliano, enclavado en un entorno de alta montaña con una biodiversidad excepcional. El éxito de estos apicultores refuerza la imagen del municipio y de Babia como referente en producción apícola de calidad, basado en la excelencia y la sostenibilidad.