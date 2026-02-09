Una columna de tractores de León salen hoy hacia Madrid

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una delegación de agricultores y ganaderos de León participará en la gran tractorada nacional convocada para el próximo 11 de febrero en Madrid, una movilización que prevé concentrar a miles de trabajadores del campo de toda España frente a la sede del Ministerio de Agricultura.

La comitiva leonesa sale este lunes por la mañana desde la plaza de Guzmán, en la capital leonesa. La organización profesional agraria UCCL ha hecho un llamamiento a todos los trabajadores del sector, con independencia de su asociación agraria, para que se unan a la columna que partirá rumbo a la capital.

La movilización tiene como objetivo defender al sector agrario frente al acuerdo de Mercosur o la nueva PAC.