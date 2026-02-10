La CHMS cortará la carretera del dique Collado de Bárcena para la demolición de las chimeneas de la central de Compostilla

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil informó hoy del corte al tráfico de la carretera de coronación del dique del Collado, en la provincia de León, el próximo jueves, 12 de febrero, entre las 10 y las 14.30 horas con motivo del derribo de las chimeneas de la central del Compostilla, situada en Cubillos del Sil.

El organismo explicó que el corte es necesario para facilitar los trabajos que ejecutará Endesa para proceder a la voladura de las dos chimeneas y la nave de tolvas, fase 2, de la Central Térmica de Compostilla.

No obstante, aunque se cortará al tráfico de la carretera que discurre sobre el Dique del Collado, sí que se permitirá el acceso al aparcamiento del área recreativa del extremo sur -en el lado de Ponferrada- y al aparcamiento del área recreativa del extremo norte -en el lado de Cubillos del Sil-. El acceso peatonal será posible, a excepción de un sector en la zona central del dique, que estará restringido por motivos de seguridad.

La CHMS destacó que en las inmediaciones de la zona de trabajo se habilitará un dispositivo de desvío de tráfico y se dispondrán carteles de aviso con planos identificativos para facilitar el transito de vehículos.