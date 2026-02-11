Luz verde ambiental a la ampliación de la cantera 'La Gualta' en La Robla

Camiones en una cantera de caliza en la provincia, en una imagen de archivo.DL

La Delegación Territorial de la Junta en León ha emitido una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable para la ampliación de la explotación de caliza 'La Gualta', ubicada en el término municipal de La Robla y gestionada por Canteras de Santander S.A., según publica este miércoles el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL).

La resolución, firmada el 2 de febrero por el delegado territorial, autoriza la intervención "a los solos efectos ambientales" y supedita los trabajos al cumplimiento de un amplio paquete de medidas preventivas, correctoras y de seguimiento que afectan a ámbitos como la protección de la vegetación y la fauna, la gestión del agua, el control de ruidos y polvo o la conservación del monte de utilidad pública afectado.

La cantera 'La Gualta', con concesión 14.635, cuenta con dos declaraciones de impacto ambiental previas, de 1992 y 2007, vinculadas a las fases anteriores del proyecto extractivo en Sorribos y Olleros de Alba. La empresa promotora justificó la ampliación por la "necesidad de planificación a largo plazo" ante el actual proceso de expansión.

La nueva actuación afectará a 6,76 hectáreas, de las que 4,22 son de nueva ocupación, destinadas a continuar la extracción de caliza mediante un sistema de cielo abierto con bancos de hasta 20 metros.

La duración prevista de la explotación es de 25 años, con una producción anual de 100.000 metros cúbicos, de los que el 90% se destinarán a áridos y el 10% a roca ornamental.

El proyecto se ubica íntegramente dentro del Monte de Utilidad Pública 696, 'Cartillos', propiedad de la entidad local menor de Olleros de Alba, y quedará sometido a la obtención del correspondiente permiso de uso privativo.

El análisis técnico confirma que la ampliación no presenta coincidencia geográfica con la Red Natura 2000, espacios naturales protegidos ni figuras similares, y descarta afecciones indirectas siempre que se respeten las condiciones fijadas.

Sí se ha identificado la presencia de hábitats de interés comunitario y de cuatro taxones de flora protegida -entre ellos Campanula adsurgens, catalogada como "vulnerable"-, por lo que, antes del inicio de los trabajos, el promotor deberá realizar un replanteo botánico en época de floración y comunicar cualquier hallazgo a los agentes medioambientales.

El Estudio de Impacto Ambiental señala impactos compatibles como ruido, pérdida de suelo o alteración de hábitats, y moderados en la calidad del aire, el paisaje y las aguas subterráneas. La afección a la red hidrográfica se califica como severa, aunque la actuación se sitúa fuera de la zona de policía del arroyo La Gualta.

La DIA obliga a aplicar controles estrictos como riegos frecuentes para reducir polvo; límites de velocidad (20 km/h) para maquinaria; sistemas de decantación que impidan la salida de aguas turbias; mantenimiento preventivo de motores y control de ruidos; y manejo restringido y documentado de explosivos.

Asimismo, conlleva una gestión autorizada de aceites y residuos, así como una planificación específica contra incendios forestales en un entorno considerado de peligrosidad alta.

Y exige un piezómetro de control de aguas subterráneas, análisis previos del cauce receptor y medidas reforzadas para evitar vertidos o arrastres de sólidos, cuya responsabilidad recaerá íntegramente sobre el promotor.

La restauración prevé devolver los terrenos a uso forestal y ganadero, incorporando tierra vegetal, modelado de taludes y una plantación de 1.600 plantas por hectárea, con especies como Pinus nigra, Juniperus thurifera, Quercus ilex o Sorbus aucuparia.

La Declaración de Impacto Ambiental tendrá vigencia de cuatro años. Si en ese plazo no se inician las obras, quedará sin efecto salvo prórroga expresa.