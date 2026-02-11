CHD mantiene la alerta en 6 tramos de ríos por crecida en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) establece a estas horas 17 tramos de ríos en nivel rojo, 12 en naranja y 27 en amarillo, principalmente en Segovia, León, Salamanca y Soria, según la información facilitada por el organismo de cuenca y recogida por Ical.

De los 17 puntos de control que se encuentran en nivel rojo figuran, en León, el Órbigo, en Cebrones del Río, y el Tuerto, en Villameca y Quintana del Castillo; así como el Duerna, en Boisán; y el Omaña, en Castro de La Lomba y en Las Omañas. Precisamente el Órbigo también está en rojo en Manganeses (Zamora); mientras que en Salamanca, el Huebra, en Puente Resbala, y el Duero, en Saucelle.

En el caso de la provincia de Segovia, el Duratón, en la salida del embalse de Las Vencías, y el Eresma, en Valsaín, Segovia, Bernardos y la salida del Pontón Alto. Y en Soria, el Revinuesa, en Vinuesa; el Duero, en la salida de la Cuerda del Pozo y en Navapalos, así como el Ucero, en Osma.

Y los 12 en naranja se centran en, el caso de Burgos, en el río Arlanza, en Lerma; el Duero, en Aranda de Duero; en Palencia, el Arlanza en Quintana del Puente; en León, el Cea, en Valderas; el Luna, en Sena de Luna; y el Tuerto, en San Félix de la Vega.

En relación a Segovia, los avisos naranjas se localizan en el río el Eresma, en Coca (Segovia); por su parte, en Valladolid, el Cega a su paso por Megeces, y el Duero, en Quintanilla de Onésimo; así como el Tera, en Puebla de Sanabria y el Órbigo, en Santa Cristina de la Polvorosa (Zamora).

Carreteras cortadas

Esta situación provoca a estas horas el corte de la carretera LE-114 entre La Nora del Río y en Alija del Infantado (León), la ZA-P-1510, en Quiruelas de Vidriales (Zamora); la DSA-522, en Vega de Tirados (Salamanca); N-232, en Valdenoceda (Burgos); la SO-P-5026, en Cabrejas del Pinar (Soria); la SO-P-6103, en Vilviestre de los Nabos, y la SO-P-6007 en Garray y Tardesillas (Soria).

También se ven afectadas la LE-6454 en Castrillo de las Piedras (León), la CV-BE-2 en Candelario (Salamanca), la SO-P-4009 en Langa de Duero (Soria), la LE-5705 en Villaselan (León), la PP-9832 en Perales (Palencia), la DSA-106 en Arapiles (Salamanca) y la SG-V-2416, en Burgomillodo (Segovia).