CHD mantiene la alerta en 6 tramos de ríos por crecida en León

Desde primeras horas de la madrugada, el caudal ha experimentado un crecimiento exponencial

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) establece a estas horas 17 tramos de ríos en nivel rojo, 12 en naranja y 27 en amarillo, principalmente en Segovia, León, Salamanca y Soria, según la información facilitada por el organismo de cuenca y recogida por Ical.

De los 17 puntos de control que se encuentran en nivel rojo figuran, en León, el Órbigo, en Cebrones del Río, y el Tuerto, en Villameca y Quintana del Castillo; así como el Duerna, en Boisán; y el Omaña, en Castro de La Lomba y en Las Omañas. Precisamente el Órbigo también está en rojo en Manganeses (Zamora); mientras que en Salamanca, el Huebra, en Puente Resbala, y el Duero, en Saucelle.

En el caso de la provincia de Segovia, el Duratón, en la salida del embalse de Las Vencías, y el Eresma, en Valsaín, Segovia, Bernardos y la salida del Pontón Alto. Y en Soria, el Revinuesa, en Vinuesa; el Duero, en la salida de la Cuerda del Pozo y en Navapalos, así como el Ucero, en Osma.

Y los 12 en naranja se centran en, el caso de Burgos, en el río Arlanza, en Lerma; el Duero, en Aranda de Duero; en Palencia, el Arlanza en Quintana del Puente; en León, el Cea, en Valderas; el Luna, en Sena de Luna; y el Tuerto, en San Félix de la Vega.

En relación a Segovia, los avisos naranjas se localizan en el río el Eresma, en Coca (Segovia); por su parte, en Valladolid, el Cega a su paso por Megeces, y el Duero, en Quintanilla de Onésimo; así como el Tera, en Puebla de Sanabria y el Órbigo, en Santa Cristina de la Polvorosa (Zamora).

Carreteras cortadas

Esta situación provoca a estas horas el corte de la carretera LE-114 entre La Nora del Río y en Alija del Infantado (León), la ZA-P-1510, en Quiruelas de Vidriales (Zamora); la DSA-522, en Vega de Tirados (Salamanca); N-232, en Valdenoceda (Burgos); la SO-P-5026, en Cabrejas del Pinar (Soria); la SO-P-6103, en Vilviestre de los Nabos, y la SO-P-6007 en Garray y Tardesillas (Soria).

También se ven afectadas la LE-6454 en Castrillo de las Piedras (León), la CV-BE-2 en Candelario (Salamanca), la SO-P-4009 en Langa de Duero (Soria), la LE-5705 en Villaselan (León), la PP-9832 en Perales (Palencia), la DSA-106 en Arapiles (Salamanca) y la SG-V-2416, en Burgomillodo (Segovia).

RAMIRO

Cebrones inundado

RAMIRO

Cebrones inundado

RAMIRO

Cebrones inundado

RAMIRO

Cebrones inundado

RAMIRO

Cebrones inundado

RAMIRO

Bernesga en Villamanín

RAMIRO

Bernesga en Villamanín

RAMIRO

San Félix de la Vega

RAMIRO

San Félix de la Vega

RAMIRO

San Félix de la Vega

Santa Marina del Rey

RAMIRO

Santa Marina del Rey

RAMIRO

Santa Marina del Rey

