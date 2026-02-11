El Órbigo se desborda, en fotos: Cebrones del Río, en alerta roja por inundaciones

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La fuerza del agua mantiene en vilo a la comarca de la Valduerna. Tras días de precipitaciones persistentes y el deshielo acelerado en las cumbres, el río Órbigo ha alcanzado el umbral de alerta roja a su paso por Cebrones del Río, provocando el anegamiento de tierras de cultivo, infraestructuras municipales y varias viviendas en las zonas más bajas de la localidad.

Desde primeras horas de la madrugada, el caudal ha experimentado un crecimiento exponencial. Según los datos de la Confederación Hidrográfica, el nivel del río ha superado los registros históricos de la última década, lo que ha obligado a activar los protocolos de emergencia.