Entre lo ancestral y la fiesta

maria carnero

El El Carnaval en la provincia de León es una de las fiestas más representativas de su patrimonio cultural, ya que combina antiguas creencias rurales con celebraciones festivas actuales. La profunda relación de León con el mundo agrícola ha influido decisivamente en el desarrollo de los carnavales, con los que se ha dado a la aparición de personajes singulares como los guirrios, zafarrones, jurrus, maranfallos o birrias, que toman las calles durante el antruejo. Estas figuras, con sus máscaras, cencerros y atuendos llamativos, parecen proceder de tiempos remotos y, según estudios etnográficos como los de Julio Caro Baroja, podrían estar relacionadas con ritos animistas y fecundantes, cuyo objetivo era asegurar la fertilidad de la tierra y el bienestar de la comunidad. Muchos pueblos leoneses han conseguido conservar sus carnavales tradicionales, dotándolos de un gran valor cultural y simbólico. En Velilla de la Reina, uno de los carnavales más singulares, destacan rituales como la siembra de la cernada y la cachiporrada, además de la conocida fiesta de toros y guirrios, donde se representan antiguos ritos mediante juegos, danzas y simulaciones taurinas. En Carrizo de la Ribera, los guirrios y la figura burlesca de la tarara protagonizan el llamado Sábado Frisolero, mientras que en Llamas de la Ribera las madamas y los guirrios recorren el pueblo con vistosos trajes tradicionales y coloridas máscaras.

Otros carnavales conservan un fuerte componente simbólico, como el de Alija del Infantado, donde se representa la lucha entre Don Carnal y Doña Cuaresma, o la zafarronada de Omaña, en Riello, protagonizada por el zafarrón, personaje de aspecto terrorífico cubierto con pieles y cencerros. En Burbia, los maranfallos recorren las calles con disfraces sencillos, recordando antiguos ritos de fecundidad. Frente a estos carnavales de origen ancestral, destacan también celebraciones más modernas y multitudinarias, como las de La Bañeza, considerada el principal referente del Carnaval leonés por su espectacularidad, creatividad y ambiente festivo.

En definitiva, el Carnaval en León es una manifestación cultural viva que mantiene el equilibrio entre tradición y modernidad, convirtiéndose en una fiesta que refleja la historia, las creencias y el espíritu alegre de su gente.

Actualmente, rara es la población que en los últimos veinte años no se ha sumado al Carnaval.

Algunos con desfiles que merecen ser vistos, como Valencia de Don Juan, Santa María del Páramo, La Robla, La Pola de Gordón, Cacabelos y Camponaraya, Bembibre y Astorga, el sábado de Piñata.