La Junta estudia un nuevo puente para Villafer

El puente de Villafer es un emblema de la zona, una joya arquitectónica industrial cuyo estado de deterioro ha motivado las quejas vecinales, abanderadas por la asociación cultural Con V de Villafer, que denunció hace ya meses el mal estado de la infraestructura por el paso del tiempo, pero también por las «múltiples agresiones» que ha sufrido, como la circulación de camiones y maquinaria agrícola que, aunque tienen prohibido el paso, no respetan la norma.

El centenario puente fue 'intervenido' de algunas de sus heridas el pasado mes de noviembre, algo que la asociación consideró de «aberración estética», tras lo cual se acometieron algunos trabajos de mejora y seguridad vial, en concreto, la sustitución de péndulas en el viejo viaducto debido al deterioro detectado en algunos de sus elementos.

Los planes

Ahora parece que la administración autonómica da un paso más allá y ha puesto en marcha, a través de un contrato menor, un estudio previo para constuir un nuevo puente en la circunvalación de Villafer, lo que conllevaría respetar el centenario viaducto por su valor patrimonial y que la nueva infraestructura diese paso a una reordenación del territorio que facilitaría el tráfico de la zona y aliviaría al viejo puente del paso de vehículos, algo para lo que ya no está preparado, según los vecinos.

Así lo señalan desde la asociación cultural, que recuerda que había una actuación de seguridad vial impulsada por la Consejería de Movilidad de la Junta que contaba con un presupuesto base de licitación de 1.866.191,18 euros y que está pendiente de la aprobación de los presupuestos de la administración autonómica, ahora paralizados. Su ejecución permitiría mejorar la seguridad estructural y la durabilidad de uno de los puntos más singulares de la carretera, pero que ahora estaría a la espera de que unas nuevas cuentas vieran la luz y contemplaran una partida para ello.

Ante esta realidad, la posibilidad de que un nuevo puente viera la luz si el estudio previo de la Junta continúa hacia adelante se contempla como una buena solución ante el contínuo deteriorio del puente de Villafer por el paso del tiempo, el tránsito de vehículos pesados y la falta de mantenimiento.