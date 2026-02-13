Todo listo en Santa María para un Carnaval con más de mil inscritos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo, junto con la Agrupación de Protección Civil, ha presentado la programación del Carnaval para este año que, bajo el lema ‘¡¡Vive el Carnaval en Santa María del Páramo!!’, espera una gran afluencia de público con 1.300 personas inscritas, 15 carrozas, 10 charangas y una batucada, «un multitudinario evento para que los asistentes puedan disfrutar al máximo y unos días en los que las familias, niños y grupos se hacen con las calles para divertirse», señala el consistorio. En el desfile participarán grupos de pueblos como San Pedro de las Dueñas, Chozas de Arriba, Laguna Dalga, San Pedro Bercianos, Matalobos, Pobladura de Pelayo García, Fresno de la Vega, Mansilla del Páramo, Zotes del Páramo, Villar del Yermo, Huerga de Frailes, Valencia de Don Juan, Mozondiga, Villar de Mazarife, Santa María del Páramo y León capital.

La programación transcurrirá del 14 hasta el 18 de febrero, unos días en los que, como cada año, habrá un gran desfile de carrozas, grupos y personas a los que acompañarán las tradicionales charangas, una chocolatada popular sin gluten para todos y una sardinada popular como cierre de los carnavales 2026. Este sábado tendrá lugar, a partir de las 17.30 horas, el gran desfile de Carnaval.