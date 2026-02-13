Última hora de las inundaciones en León: los caudales comienzan a bajar aunque se mantiene el nivel 2 de emergencia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León presenta este mediodía una evolución favorable tras una mañana de viernes crítica por la persistencia de las inundaciones. El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ha confirmado una tendencia generalizada al descenso de los caudales, un alivio para las zonas que ayer sufrieron graves estragos. A pesar de esta mejora, la Junta de Castilla y León ha decidido mantener el nivel 2 de emergencia del Plan Inuncyl, ya que las previsiones de lluvia y nieve para el resto de la jornada obligan a no bajar la guardia.

Cebrones y Villameca resisten en nivel rojo

El delegado territorial, Eduardo Diego, y el subdelegado del Gobierno, Héctor Alaiz, han informado de que la situación en la cuenca del Miño-Sil se ha normalizado sin estaciones en nivel de peligro. Sin embargo, en la cuenca del Duero todavía persisten dos puntos negros en nivel rojo según el Sistema Automatizado de Información Hidrológica: la estación de Cebrones del Río (Órbigo), con una altura de 3,24 metros, y la de Villameca (Tuerto), que se mantiene en 1,15 metros. Aunque ambas continúan en alerta máxima, la tendencia en estas zonas también empieza a ser positiva.

Vigilancia especial en Alija del Infantado y Las Omañas

La atención de los servicios de emergencia se centra ahora en el municipio de Alija del Infantado y sus pedanías, una de las áreas más sensibles por la crecida del Órbigo. En esta zona se trabaja intensamente para solucionar problemas puntuales de abastecimiento de agua. Una de las noticias positivas de la jornada es la restitución del acceso a Navianos de la Vega, que ayer quedó aislada por la subida del río. Por su parte, en Las Omañas ya se han iniciado labores de limpieza tras confirmarse el descenso del caudal, mientras que en Quintana del Castillo se ejecuta una obra provisional de encauzamiento para evitar nuevos desbordamientos del río Tuerto.

Estabilidad en La Bañeza y alerta por aludes en la montaña

Mientras que en La Bañeza no se han registrado nuevas incidencias y se confirma que las zonas inundables en Valencia de Don Juan no afectan a personas, el peligro se traslada ahora a las cotas altas. La situación se complica en el Parque Nacional de los Picos de Europa, donde el riesgo de aludes ha aumentado a nivel notable. La llegada de un nuevo frente dejará hasta 50 centímetros de nieve reciente por encima de los 1.500 metros, lo que, unido a vientos muy fuertes, genera placas inestables que podrían colapsar ante una sobrecarga mínima.

Otros cauces bajo observación

A la espera de que la cota de nieve descienda a los 1.000 metros y frene la alimentación de los ríos, otros cauces permanecen en niveles de vigilancia:

El río Cea en Valderas se mantiene en nivel naranja con 3,69 metros.

El Bernesga en León capital registra 2,23 metros (nivel amarillo).

El Omaña en Las Omañas baja su caudal hasta los 86,77 m3/s.

El Órbigo en Santa Marina del Rey permanece en 123,45 m3/s.

Las autoridades insisten en enviar un mensaje de tranquilidad pero piden extremar la precaución durante todo el fin de semana, ya que la combinación de suelos saturados, nuevas precipitaciones y la inestabilidad del manto nivoso en la montaña marca un escenario de vigilancia permanente.